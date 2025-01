Las definiciones de Jorge Brito sobre el mercado de pases de River: el palo a Foster Gillett por Driussi, el rol de Gallardo y Enzo Pérez

Jorge Brito se encargó de aclarar que más allá de la intromisión de Estudiantes de La Plata en las negociaciones con el Austin FC por el fichaje de Sebastián Driussi, River no ha desistido en las negociaciones por repatriar al jugador, objetivo para el que consideró que las próximas 24 horas serán claves.

Fue tras confirmar que Gonzalo Montiel estará llegando a Buenos Aires entre la tarde y la noche de este martes que el presidente del Millonario detalló cómo marcha esa otra negociación por el delantero: “Es un caso distinto, porque está en otra etapa de la negociación. Esperamos tener novedades en estas 24 horas, que son claves. El jugador está dando todo lo que puede, River también. Ya las cosas quedan en manos del Austin y esperamos tener novedades hoy, sino la cosa se va a poner más difícil“, dijo.

Consultado por la intromisión de Estudiantes de La Plata, a través del magnate estadounidense Foster Gillett, que Brito manifestó un claro desacuerdo con las formas. “Habría que preguntar al Austin si la oferta llegó. Debe ser cierto y cada uno tiene derecho de ir por el jugador que le parezca. Driussi siempre dijo que en Argentina no jugaría en otro club que no fuera River. Yo no hago ofertas por jugadores sin previamente tener el consentimiento. Es raro. Pero pueden hacer lo que quieran con su plata. O con la que le presten“, sentenció.

El rol de Gallardo en el mercado

Jorge Brito destacó por otro lado el rol decisivo que desempeñó Marcelo Gallardo a la hora de que River pueda realizar un mercado de pases que calificó como “perfecto”, situando al entrenador como una de las tres patas del éxito Millonario para incorporar nuevos jugadores.

Brito destacó el rol decisivo de Gallardo en el mercado.

“Siempre hemos sido receptivos a los pedidos del entrenador. Llevó adelante la mayoría de las negociaciones. Acá hay tres patas. La decisión de los jugadores de querer volver, muchos en edades hiper competitivas; Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico, una clave fundamental para convencerlos; y la tercera, una capacidad económica para estar a la altura”, explicó.

Muy conforme con Enzo Pérez

Jorge Brito demostró estar más que conforme con el regreso de Enzo Pérez a River, incluso cuando por encontrarse en el tramo final de su carrera profesional, con 38 años, no hayan sido pocos los que pusieron en duda cuál será el aporte que podrá hacer al plantel que conduce Marcelo Gallardo. “Está impecable. En Estudiantes demostró que estaba a la altura de volver”.