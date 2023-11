Abel Alves propuso un reemplazo para Almirón en Boca y liquidó a Fabra: "En mi época no volvés a entrar al vestuario"

Más allá de que Boca tuvo un año complicado, llegó a la final de la Copa Libertadores y soñaba con romper la maldición de la séptima. Sin embargo, la caída en el Maracaná reveló una difícil realidad de la cual el Xeneize necesitará de sus grandes más referentes.

En medio de este contexto totalmente desfavorable, quién rompió el silencio para opinar sobre lo sucedido es Abel Alves. Siendo ex jugador y DT del Xeneize, el entrenador habló sobre el cargo además de ir con todo contra Fabra: “Teníamos para jugar con uno más y Fabra se hace echar. En mi época no podías entrar al entrenamiento si hacías algo así”, soltó en una exclusiva con Bolavip Argentina.

Enojado con la reacción de Fabra, Alves comentó que siempre prepondera el “respeto al hincha” ante todas las cosas y por eso se mostró anonadado ante la reacción del colombiano: “Todo lo que paso la gente, que les pegaban, les robaban y vos te haces echar… No no no, yo vengo de una época en la que se respetaba a la gente”.

En base a esto, el campeón de tres títulos con el Xeneize (Metropolitano 76 y 81 y Nacional 76) opinó que Fabra podría pagar los platos rotos ya que “la gente de Boca no olvida”. Además, le sumó que “hoy en día no te podés hacer echar pegando una cachetada” estando el VAR y en “una final del mundo” con lo que significa para la gente.

El entrenador para Boca que propuso Abel Alves

Disconforme con el accionar de Boca bajo el mandato de Jorge Almirón, Alves propuso para Bolavip Argentina cual debería ser el prototipo de entrenador que necesita Boca: “El técnico que venga tiene que tener responsabilidad y hay que encontrar un sistema de juego urgente”, comenzó.

Sobre los candidatos que van a apareciendo en las últimas horas, quién reemplazo como DT interino de Boca a Benítez, Ischia y Basile comentó que “un ídolo como Palermo puede tener más espalda que alguien que no es de la casa” ya que “se podría bancar algunas derrotas”.

Sin embargo, pese a esto, Alves argumentó que “tiene que estar capacitado” debido a que “si las cosas andan mal los van a rajar igual”. Por este motivo también se propuso a hablar de los jugadores y el rol que deben tomar en este momento.

“Boca sale de esto con los referentes”: la postura de Alves ante el caos en Boca

Sosteniendo que “no se le puede tirar la responsabilidad a Mariano Herrón” porque Boca llega “con un golpe tremendo en el estómago”, el ex DT y coordinador de juveniles en Independiente sostuvo que es momento de que los grandes jugadores del Xeneize aparezcan.

Destacando que puede ser “difícil” porque los referentes del plantel “no llevan mucho tiempo” dentro de Boca, Alves pidió que se pongan el momento al hombro: “Tiene que trabajar en la mentalidad de los jugadores. Hay que ver cómo están los jugadores de experiencia”.

Para ejemplificar esto, Alves comentó en charlas con Bolavip Argentina que tanto “Barco y Medina no aparecieron en la final” por lo “difícil” resulta jugar una final de Copa Libertadores. Partido que tiene “mucha responsabilidad” para los jugadores por lo que significa para el hincha.

Alves apuntó a Jorge Almirón y a los jugadores de Boca

Más allá de que Alves no se mostró disconforme con el rendimiento de Boca en la final, esto se debe a que el DT considera que ya era un logro estar jugando la misma: “No podés ganar solamente 3 de los últimos 20… En mi época, en la de Bianchi o Basile, Boca te llegaba 8 veces por partido. Acá hubo dos tiros desde afuera del área”.

Preocupado por el rendimiento del Xeneize, Abel remarcó que “no hay otra manera de hacer goles que no sea pateando al arco” y para esto puso a Advíncula como ejemplo: “Nuestro goleador es él mientras Fluminense tiene a Cano y a Kennedy que entre los dos llegan a 18. Ni Boca en toda la Copa tiene eso”.

Por este motivo comentó en Bolavip que “el DT que venga le tiene que dar un estilo” al equipo y para esto apuntó de lleno al plantel: “Siempre se le cae al técnico, pero siempre los que ganan y pierden son los jugadores”.

El peso de perder la Libertadores en la campaña de Riquelme

Finalmente, hablando del futuro del club, Abel Alves cerró opinando sobre las elecciones que se vienen: “Lógicamente perder la Libertadores puede pesar mucho. El mismo dijo que ganar una Libertadores son 10 títulos locales y yo, pienso algo similar. Para la gente la Libertadores es sagrada“.