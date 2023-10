Después de lo que fue el triunfo de Liverpool frente a Royale Union Saint-Gilloise por la Europa League, donde Alexis Mac Allister ingresó en el complemento y tuvo una buena actuación, el mediocampista de la Selección Argentina recordó su pasado en Bocay analizó lo que se le vendrá ante Palmeiras.

El mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022 lució la camiseta del Xeneize antes de emigrar hacia la Premier League, y le quedó un enorme recuerdo. Y una vez que finalizó el partido en Anfield, analizó lo que será el duelo contra Palmeiras por la CONMEBOL Libertadores.

Mac Allister, en plena charla con ESPN, se encargó de asegurar que “la Libertadores es algo muy especial”, además de que se refirió al pensamiento de los fanáticos por la azul y oro: “Te das cuenta que el hincha de Boca es lo único que quiere” .

Por otra parte, el ex Brighton and Hove Albion se encargó de hacer un análisis profundo del presente que atraviesa el elenco comandado por Jorge Almirón: “Sabemos que Boca no estaba jugando de la mejor manera y aún así seguía ganando. Estos partidos no se trata de jugar bien, sino de meter”.

Si bien no quiso pronosticar un resultado, Alexis Mac Allister sí emitió un deseo: “Sabemos la historia que tiene. Ojalá que pueda pasar porque para la institución será algo muy importante” , completó.

¿Cuánto le costó al Liverpool el pase de Alexis Mac Allister?

Pese a tener un valor de mercado de 65 millones de euros, Liverpool adquirió el pase de Alexis Mac Allister en 42 millones de euros desde Brighton and Hove Albion.

¿En qué clubes jugó Alexis Mac Allister?

Además del Liverpool y Brighton and Hove Albion, Alexis Mac Allister tuvo pasos en Argentina por Boca y por Argentinos Juniors.