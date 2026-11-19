El arquero habló de cuestiones personales y deportivas en la previa del duelo definitivo de la Copa Sudamericana.

A dos días de la final de la Copa Sudamericana, varios futbolistas de Boca hablaron con la prensa y dieron sus pálpitos y sensaciones del partido ante Atlético Mineiro con calma y enfocados en los entrenamientos que realizarán ya en Barranquilla.

Uno de los encargados de tomar la palabra fue Álvaro Montero. El arquero tendrá la fortuna de definir la final de la Sudamericana en su tierra natal y habló al respecto en ESPN antes de comenzar la práctica en el Estadio Romelio Martínez, donde el Xeneize realizará todos los entrenamientos antes del compromiso.

“Esto algo único y hay que disfrutarlo, será un gran espectáculo, nuestro país recibe muy bien al extranjero. A lo largo de la historia, Boca ha tenido grandes referentes de Colombia y del club, como Óscar Córdoba, Chicho Serna y la fila es larga, nosotros nos identificamos y Boca es un club gigante”, comenzó.

Luego, entre múltiples cuestiones, volvió a hablar de cuestiones de su intimidad y reveló el motivo del gesto que realiza en todos los partidos que disputa con la camiseta de Boca.

"ES EL SALUDO QUE TENGO CON MI HIJA" Álvaro Montero explicó el habitual gesto a la cámara en la formación y contó su orígen.



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Cada vez que sale al campo de juego, o cada vez que hay un gol xeneize, Montero gesticula con sus dedos para simbolizar un saludo particular para sus hijos. “Es para mi hija, lo creé con la hinchada de Millonarios. Ella estaba muy apegada al tema de Millonarios y así nos saludamos con mi niño pequeño también. Me lo exigen en casa y tengo que hacerlo, sino les da rabia y todo, ja. Es para que estén presente siempre“, esbozó.

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¿QUÉ HIZO MONTERO? El arquero colombiano debuta en el arco de Boca y atención al gesto en la formación…



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Más declaraciones de Montero

Respecto a las repercusiones de lo que genera el Mundo Boca, el colombiano expresó: “Se entera todo el mundo lo que pasa acá, por eso es un club gigante, es parte de la grandeza del club”. Además, destacó a sus compañeros: “Tenemos muy buen grupo, supimos diferenciar las cualidades de cada uno y aprovecharlas“.

Al igual que Milton Delgado, el golero con pasado en Vélez se refirió al clima en Colombia para el horario del partido ante Mineiro: “El calor y humedad es algo que no está bajo nuestro control y no tenemos que desgastarnos en eso, sino enfocar la energía en crecer y prepararnos, será algo para los dos lados”, señaló.

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Por último, analizó el presente de Mineiro: “Todos los rivales preocupan. No tiene nada que ver su racha, tienen jugadores de jerarquía y de peso, no estamos en esa onda”, cerró.

Las posibles formaciones de Boca y Mineiro

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Leo Duarte, Vitao, Renán Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes; Tomás Cuello, Fred, Bernard; Mateo Cassierra.

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Al detalle: ¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre, desde las 17:30 locales (19:30 de Argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

El equipo arbitral completo de Mineiro – Boca