El volante de Boca se refirió a la molestia en la rodilla que sufrió antes de viajar a Colombia.

Boca ya se encuentra en Barranquilla y entrenará tanto este jueves como el viernes en el Estadio Romelio Martínez para definir las últimas cuestiones relacionadas al once inicial y a toda la disposición táctica pautada por el Vasco Arruabarrena.

En los días previos al viaje a Colombia, el Xeneize tuvo un susto importante causado por Milton Delgado, ya que el pasado martes, en Boca Predio, sintió una molestia y se realizó estudios, que arrojaron un leve esguince en la rodilla que no lo deja fuera del partido de este sábado ante Atlético Mineiro, donde se definirá al nuevo campeón de la Copa Sudamericana.

Antes del primer entrenamiento en Barranquilla, el volante surgido en inferiores habló de su situación física y trajo tranquilidad a todo el Mundo Boca: “Estoy bien, me siento mejor, me asusté un poco pero nada, hablé con el doctor y me siento muy bien. Todos queremos jugar, a veces pasan estas cosas pero uno quiere estar siempre, mi lesión no fue mucho, hoy voy a entrenar bien para prepararme”.

Además, habló del presente del club y de su sociedad en el mediocampo con los demás volantes: “Para mí es muy lindo jugar con Lea (Paredes) y el Ruso (Ascacíbar), me ayudan mucho, tiramos todos para el mismo lado, aportar sacrificio y dar todo para el equipo. Soy un jugador que hace sacrificio para el equipo y siempre voy a dar lo mejor”.

Entre otras cuestiones, Delgado se refirió a las cuestiones climáticas que afrontarán en la final de este sábado: “Va a hacer mucho calor y habrá mucha humedad, pero es para los dos, cuando entramos a la cancha eso no importa. Hay que hacer nuestro juego y lo que nos trajo hasta acá, hay que hacer un buen partido. Queríamos ganar una copa para darle al club y al hincha, queremos estar en todas las competiciones y vamos a dar lo mejor. Ir partido a partido y hacer un gran partido cada vez que nos toca, vamos de a poco”.

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Por último, el motor del mediocampo xeneize habló de la chance de ser llamado a la Selección Argentina en el corto plazo: “Para mí es un orgullo estar en el radar, es de las más lindas de todo el mundo, lo tomo con mucha ilusión pero estoy tranquilo, que algún día me toque”.

Las posibles formaciones de Boca y Mineiro

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Leo Duarte, Vitao, Renán Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes; Tomás Cuello, Fred, Bernard; Mateo Cassierra.

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Al detalle: ¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre, desde las 17:30 locales (19:30 de Argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

El equipo arbitral completo de Mineiro – Boca