El DT del Xeneize les mandó un mensaje a los hinchas en la antesala a la gran final de Barranquilla.

El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla se prepara para albergar este sábado la gran final de la Copa Sudamericana 2026. Boca Juniors enfrentará a Atlético Mineiro con el objetivo de volver a sumar una estrella internacional tras 18 años de sequía en ese plano.

Luego de ganar la Tabla Anual y en medio de otras definiciones en la recta final del semestre, Rodolfo Arruabarrena se mostró especialmente ilusionado con la chance de levantar el trofeo de CONMEBOL este sábado.

En entrevista exclusiva para el canal de la Copa Sudamericana, el Vasco les mandó un mensaje a los hinchas de Boca, resaltó las fortalezas de Atlético Mineiro y adelantó cómo se parará su equipo desde el pitazo inicial en Barranquilla.

“Lo mismo que les dije cuando fuimos al Maracaná. Vayamos con ilusión, con ganas de disfrutar de una final. Queremos ganar y vamos a hacer todo lo posible por ganar”, comenzó Arruabarrena de cara a los hinchas del club de la Ribera.

Y siguió: “Enfrente hay un equipo que también desea lo mejor para ellos, que tiene un buen grupo, un buen equipo, un buen entrenador, pero nosotros somos Boca y tenemos que de entrada ir a buscar la final”.

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La posible alineación de Boca ante Atlético Mineiro

Por estas horas, el Vasco tiene una duda entre Alan Velasco y Tomás Aranda, con el resto definido. Si bien Milton Delgado y Lautaro Blanco llegaron a Colombia entre algodones, ninguno de los dos tendrá inconvenientes para afrontar esta final como titular.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Datos clave

Boca y Atlético Mineiro disputarán la final de Copa Sudamericana este sábado en Barranquilla.

disputarán la final de Copa Sudamericana este sábado en Barranquilla. Rodolfo Arruabarrena buscará cortar la racha de 18 años sin títulos internacionales con Boca.

buscará cortar la racha de 18 años sin títulos internacionales con Boca. Alan Velasco o Tomás Aranda es la única duda del once titular del equipo.