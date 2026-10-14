El capitán de Vasco da Gama se mostró rompiendo el escudo de Boca tras el triunfo en La Bombonera

Thiago Mendes publicó una imagen hecha con Inteligencia Artificial en la que se lo vio haciendo trizas un escudo xeneize.

El primer round fue para Vasco da Gama. En La Bombonera, el equipo de Río de Janeiro venció por 1 a 0 a Boca gracias al gol de Adson y quedó mejor parado para la definición del próximo martes, en el que uno de los dos equipos se meterá en la final de la Copa Sudamericana.

Como suele suceder, más aún cuando el rival es brasileño, las redes sociales se inundaron de imágenes picantes relacionadas al partido. Entre las más llamativas, apareció una que publicó ni más ni menos que el capitán de Vasco de Gama, el experimentado volante Thiago Mendes.

Con pasado en Goiás, Sao Paulo, Lille, Lyon y Al Rayyan, el mediocampista central de 34 años dejó una picante imagen en su cuenta oficial de Instagram. A través de una historia, Mendes publicó una imagen creada con IA en la que se le ve destrozando con sus manos un escudo de Boca.

Sin texto incluido, pero sumando la canción titulada “No tenemos miedo” en portugués, el portador de la cinta del cruzmaltino dejó un fuerte mensaje de cara a la vuelta. Lógicamente, en el Mundo Boca no cayó nada bien la falta de respeto a su emblema.

Además, en su perfil, sumó un posteo con un tinte menos picante: “¡La adrenalina aquí es más grande que el sueño! ¡Gracias, Dios mío!”. A seis días del compromiso de vuelta, ya empieza a jugarse apenas se terminó el partido de ida.

Publicidad

La vuelta entre Vasco da Gama y Boca

En definitiva, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 entre Vasco da Gama y Boca Juniors se llevará a cabo el próximo martes 20 de octubre, desde las 21:30 horas de la República Argentina.

El cuadro de la Copa Sudamericana