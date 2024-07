281 días pasaron para que Exequiel Zeballos vuelva a tener minutos en el fútbol profesional. Desde aquella fatídica jornada en la que se rompió el ligamento cruzado interno y los meniscos en el encuentro ante Belgrano de Córdoba fueron más de 9 meses sin que Boca pueda contar con su 7 bravo en cancha.

Ante Independiente del Valle por la ida del repechaje de la Copa Sudamericana, el Changuito volvió a jugar ingresando desde el banco de suplentes en lugar de Mauricio Benítez cuando Diego Martínez cambió el esquema para amoldarse a lo planteado por IDV. En su primera intervención, Zeballos ganó una pelota en zona ofensiva y le cedió el balón a Miguel Merentiel en la acción más clara del encuentro, que fue atajada por Moisés Ramírez.

Al culminar el partido, el santiagueño habló sobre el campo de juego y, donde dio sus sensaciones ante el regreso a las canchas: “Feliz, feliz. A seguir ahora. En momentos así me acuerdo de mi familia, mi novia, mi hija, mis papás. Le agradezco mucho al cuerpo técnico, a los kinesiólogos. A todos“, destacó Zeballos.

En la escueta entrevista a ESPN, el Chango también señaló lo que le indicó Diego Martínez a la hora de ingresar al partido en Quito: “Me dijo que me divierta, que sume minutos y que estaba contento que vuelva a jugar. Me pone feliz que me den esa confianza“. 281 días después, Zeballos volvió a ser parte de un partido en Boca, y en una serie en la que no puede contar con sus refuerzos por cuestiones administrativas, que el Changuito haya vuelto en buenas condiciones cuenta como uno de ellos.

En la cuenta oficial de Boca postearon un compilado de fotos del empate e incluyeron a Zeballos en el carrete de imágenes.

Valioso empate para Boca ante Independiente del Valle

El Xeneize se quedó con un empate importante ante IDV en Quito tras el 0 a 0 en los 90 minutos de la ida del repechaje de la Copa Sudamericana. El próximo miércoles a las 21:30 en La Bombonera se define la serie y quien pase a octavos de final enfrentará a Cruzeiro.

Sin los refuerzos, sin varios titulares por lesión, suspensión o convocatoria a los Juegos Olímpicos y con varios juveniles con pocos minutos en primera, Boca se llevó un valioso empate en la altura de Ecuador y tiene las de ganar en la serie al definir de local.

Los próximos partidos de Boca

El domingo 21, a las 20, el Xeneize buscará puntos importantes para acomodarse en la Liga Profesional. Será la reanudación del certamen en la fecha 6 ante Defensa y Justicia. Más adelante, el miércoles 24, será local nuevamente en el partido del vuelta del repechaje de la Sudamericana ante Independiente del Valle.

Los detalles de la lesión que tuvo y recuperación que realizó Zeballos

Las lesiones ligamentarias y sus posteriores recuperaciones demandan entre 6 a 8 meses hasta recibir el alta total debido a que, en la operación, se realiza el reemplazo del ligamento roto por un injerto extraído del propio cuerpo y que puede salir del tendón rotuliano o del isquiotibial, y dicho injerto debe atravesar por un proceso de ligamentización en donde se tiene que adaptar a la función de flexibilidad y estabilidad que otorga un ligamento. 9 meses después, el Changuito regresó a las canchas en el partido ante IDV por Copa Sudamericana.