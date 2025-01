Atento Boca: Miguel Merentiel reveló qué hará si le toca ser suplente de Edinson Cavani y Milton Giménez

Con el plantel numeroso que tiene Fernando Gago, sumado a los refuerzos que está cerrando el Consejo de Fútbol, Boca tiene competencia en varios puestos. Una de las luchas más interesantes es la del centrodelantero, donde aparecen tres goleadores como Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Para el amistoso ante Juventude, el entrenador le dio la confianza al ex-Defensa y Justicia, que le pagó con un gol. Una vez consumada la victoria, el uruguayo habló con la prensa y dejó en claro cómo encarará la competencia con sus dos compañeros para este 2025.

“Trabajar fue lo que me trajo hasta acá. Seguiré luchando por entrar en el equipo. Si el entrenador me considera para estar en el 11, está bien; y si me toca esperar, esperaré“, fue lo primero que dijo el futbolista de 28 años, que llegó al club de la Ribera en 2023.

Consultado sobre qué puede suceder si corre por detrás de sus dos colegas, el atacante ratificó: “Seguiré trabajando como lo hice llegué acá. Voy a seguir luchando por esto“.

¿Gago solo le da lugar a un 9?

Tanto Jorge Almirón como Diego Martínez, los dos antecesores de Gago, fueron inflexibles en cuanto a la utilización de los centrodelanteros. Ambos utilizaban dos referentes de área y eso le daba la oportunidad de sumar minutos a todos. Sin embargo, todo indica que la historia cambiará con Pintita este 2025.

En su llegada, el DT le dio minutos a Cavani, Merentiel y Giménez. De hecho, casi siempre puso a dos de ellos dentro del XI. En esta temporada, el entrenador analiza despegarse de ese esquema y empezar a usar delanteros de otras características, obligando a los tres 9 a pelear por un solo lugar.

Los números de Merentiel, Cavani y Milton Giménez en Boca

Miguel Merentiel tiene 99 partidos disputados con la camiseta de Boca, sumando un total de 6675 minutos. Hasta el momento, acumula 35 goles y 12 asistencias en la institución.

Por su parte, Edinson Cavani ya lleva 55 apariciones en el club de la Ribera, cosechando 4117 minutos. Su saldo es de 23 festejos y apenas 2 pases de gol.

Milton Giménez es el que menos jugó de los centrodelanteros, con 1274 minutos repartidos en 25 partidos. Sin embargo, sus números son más que positivos, ya que anotó 7 goles y 1 una asistencia.

