Boca confirmó la lesión de Ander Herrera: los detalles

El Departamento Médico de Boca llevó malas noticias a Fernando Gago este martes, en la previa a la visita de mañana a Unión de Santa Fe por la segunda fecha del Apertura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

A través de un comunicado oficial, El Xeneize confirmó la lesión que sufrió Ander Herrera durante el estreno ante Argentinos Juniors en La Bombonera: un desgarro de grado 2 en el isquiotibial de su pierna derecha.

Tras su arribo al club procedente del Athletic Club de Bilbao para cumplir un sueño pendiente en los años finales de su carrera, el mediocampista español había participado de los dos primeros partidos oficiales que disputó Boca en lo que va del año: el reciente empate sin goles ante El Bicho y el duelo de Copa Argentina que terminó con victoria 5-0 sobre Argentino de Monte Maíz.

Previo a la confirmación de la lesión, Bolavip había podido saber que Fernando Gago ya había tomado la determinación de que Ander Herrera no estuviera en la lista de convocados para viajar a Santa Fe. Por ser un desgarro de grado 2, la recuperación del español podría demandar de tres a seis semanas.

Ander Herrera cumplió el sueño de jugar en La Bombonera.

El vasco, de 35 años, llegó a disputar 65 minutos el pasado domingo en el que fue su estreno absoluto en La Bombonera y fue despedido con aplausos por los hinchas cuando tuvo que dejar la cancha para permitir el ingreso de Rodrigo Battaglia, quien se perfila para ser titular en Santa Fe.

Sueño cumplido

En la previa del partido entre Boca y Argentinos Juniors, Ander Herrera había manifestado por qué para él era un sueño tener la oportunidad de jugar en La Bombonera, algo que pudo cumplir el pasado domingo, alineando como titular.

“La sensación de salir a La Bombonera con la camiseta de Boca y disfrutar de esos recibimientos históricos es algo que lógicamente está en mi imaginación. Mi padre trabajó mucho en el fútbol, pudo venir a Argentina y visitar La Bombonera. Siempre me dijo que no hay nada comparable. Cómo La Bombonera tiembla, siempre me ha dicho que es algo único“, dijo durante la conferencia de prensa que ofició como su presentación oficial.