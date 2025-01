El Diablito Echeverri es la gran estrella de esta Selección Sub 20

Sub 20

Hay mucho material en esta selección sub 20 por lo que Diego Placente debe estar muy contexto por las alternativas con las que cuenta en el plantel, como Echeverri, Subiabre, Ruberto y Mastantuono, por nombrar algunos. Pero el Diablito es el más destacado de todos.

Cabe recordar que el Sudamericano Sub 20 que se disputa en Venezuela da cuatro plazas para el Mundial de la categoría que se celebra este mismo año en Chile. Las posibilidades de la Albiceleste de clasificarse son altas, pero no por eso el equipo se ha relajado.

De hecho, la goleada 6 a 0 en el debut fue una vergüenza para la historia de Brasil. Justamente en ese partido, Echeverri ya se destacó con un par de toques que incluyeron un doblete y una asistencia. A eso, le sumamos un gran partido contra Colombia, en donde anotó otro tanto, así que es de los líderes de este equipo.

Más allá de él, hay muchas figuras, como Acuña, Soler, Carrizo, Subiabre, Ruberto, Delgado, Grosoito, Mastantuono y hasta incluso el arquero Barbi. Ahora se vienen Bolivia y Ecuador y la Selección Argentina tiene mucho potencial.

Incluso, si se compara con el Sub 20 anterior, en donde había estrellas como Barco, Redondo, Véliz, Carboni, Soulé, Paz y Garnacho, es un seleccionado más completo. Porque a nivel defensivo tiene más variantes, el caso más claro es el de Julio Soler, que ya fue convocado por Scaloni y ahora está disputando el Mundial.

Es un gran inicio en el Sudamericano, aún hay que seguir creciendo, quedó claro eso ante un rival más físico como Colombia, pero ilusiona mucho. Hay potencial y Echeverri, que es la estrella de esta generación, está mostrando toda su valía.

Cómo es el formato del Sudamericano Sub 20 y quiénes clasifican al Mundial

Los equipos están divididos en dos grupos de cinco selecciones: Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se encuentran en el A; mientras que Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador integran el B. Los equipos se enfrentarán contra sus cuatro rivales y los primeros tres de cada zona avanzarán al hexagonal final.

Una vez integrado ese grupo de seis, volverán a enfrentarse todos contra todos. Los cuatro que más puntos sumen, se meterán en el Mundial Sub 20. En esta competencia no hay instancia de playoffs, por lo que no habrá final para determinar al campeón.

Próximos partidos de Argentina

28/1 Argentina vs. Bolivia

1/2 Ecuador vs. Argentina

