Merentiel dio un fuerte aviso sobre el objetivo de Boca del 2025

Boca tuvo su estreno no oficial en el 2025 con un partido amistoso ante Juventude de Brasil en San Nicolás. El resultado fue 2 a 0 a favor del Xeneize con un gol en contra de Kelvi y uno restante de Miguel Merentiel. El uruguayo comenzó el año como capitán y fue una de las figuras del encuentro, destacándose en todos los aspectos ofensivos del equipo de Fernando Gago.

Luego del amistoso, el charrúa tomó la palabra ante los medios y habló sobre sus sensaciones respecto al partido, a la pretemporada que el equipo está realizando y a los objetivos que se dispusieron como grupo en este 2025.

Ante el diálogo que tuvo con la transmisión de Disney +, Merentiel no anduvo con vueltas y señaló: “Los refuerzos me ponen contento. Tratamos de adaptar a los chicos al grupo de manera rápida, sabemos que todos vienen a sumar. Boca está para campeonar, está para ir partido a partido y para seguir trabajando de cara a crecer todos los días”.

Sin dudarlo, el 9 de Boca sentenció que el plantel se encuentra ilusionado con poder conseguir títulos en este 2025, ya sea en el plano nacional e internacional. De momento, desde su llegada al Xeneize en enero del 2023, el uruguayo consiguió un solo título: la Supercopa Argentina, conseguida a las pocas semanas de su arribo.

Merentiel habló de la competencia por el puesto de centrodelantero de Boca

Entre sus testimonios, Merentiel destacó: “Trabajar fue lo que me trajo hasta acá. Seguiré luchando por entrar en el equipo. Si el entrenador me considera para estar en el 11, está bien; y si me toca esperar, esperaré“, fue lo primero que dijo el futbolista de 28 años, que llegó al club de la Ribera en 2023.

Consultado sobre qué puede suceder si corre por detrás de sus dos colegas, el atacante ratificó: “Seguiré trabajando como lo hice llegué acá. Voy a seguir luchando por esto“.

Los números de Merentiel en Boca

Miguel Merentiel tiene 99 partidos disputados con la camiseta de Boca, sumando un total de 6675 minutos. Hasta el momento, acumula 35 goles y 12 asistencias en la institución.

