Este jueves, ante Barracas Central en Santiago del Estero, Jorman Campuzano volvió a defender la camiseta de Boca tras ser pedido especialmente por Jorge Almirón a su regreso de una cesión en el fútbol turco. Pese a la confianza del entrenador y al triunfo, el colombiano no completó un gran partido y los hinchas comenzaron a dudar si realmente tiene que ser el cinco Xeneize en la Copa Libertadores.

“3.5 puntos. No da un pase para adelante, no recupera y con el equipo en defensa siempre está mal ubicado. Ademas que es un tibio de novela. Es el mismo que cuando se fue”, se encargó de calificarlo un hincha. “La pasamos mal todo el primer tiempo por su bajo rendimiento, y en el segundo yendo 2-0 también. No lo voy a quemar porque recién es su primer partido desde q volvió, pero ojalá levante porque se nota muchísimo en todo el equipo cuando el 5 no está en buen nivel”, agregó otro.

También los análisis periodísticos que dejó el partido entre Boca y Barracas acusaron una producción de Campuzano que no invita a que nadie se haga demasiadas ilusiones. “No puede ser el 5 de Boca, no hizo un buen partido”, dijo Marcelo Lerner en Boca de Selección. “No jugó para ser el titular en la Copa Libertadores”, señaló Rodolfo Cingolani en TyC Sports.

Más allá de las críticas, el futbolista colombiano se mostró feliz por su regreso e ilusionado con lo que viene. “Siempre fui feliz aquí y siempre lo voy a ser. Ganamos, pude volver a sumar minutos con esta camiseta. Es muy importante para mí y toda mi familia“, señaló.

Y sobre la importancia de haber trabajado ya junto a Almirón, destacó: “Tuve la oportunidad de trabajar con él y eso sirve de mucho. Pero las cosas se ganan día a día. Es trabajar para pelear la posición con los muchachos“.