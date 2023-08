Benedetto no sumó ni un minuto en la revancha con Racing, pero terminó presumiendo la clasificación de Boca

Hace solo un par de meses atrás, a Darío Benedetto ni se le hubiera cruzado la cabeza la posibilidad de sumar nada más que un par de minutos en una serie de tanta trascendencia para Boca como los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing.

El prolongado bajón en su rendimiento, sumado a la llegada estelar de Edinson Cavani como refuerzo, le reservaron ese papel que asumió como quien no tiene más alternativas. Almirón lo mandó a la cancha cuando quedaban dos minutos de adición por jugarse en la ida en La Bombonera. No le gustó, dicen quienes más lo conocen, pero igual fue a buscar a ese córner en que la pelota le pasó lejos. Y ya no hubo contacto.

Previo a la revancha, disputada este miércoles en el Cilindro de Avellaneda, su nombre llegó a mencionarse entre las muchas alternativas que manejaba el DT para armar un equipo titular que ya tenía en mente, pero no quería develar. Finalmente, fue Miguel Merentiel el acompañante de Cavani.

Ya en pleno trámite, con la serie que se empeñaba en mantenerse igualada y habiendo tomado Almirón la decisión de comenzar a buscar variantes, fueron otros los nombres de ataque por los que apostó: a la cancha ingresaron Lucas Janson y Exequiel Zeballos para aportar en ese rubro.

Ni siquiera para los penales que se avecinaban como desenlace anunciado el entrenador pensó en Pipa, que precisamente venía de fallar uno días atrás, en el partido que terminó con derrota de Boca ante Sarmiento por la segunda fecha de la Copa de la Superliga.

El papel inesperado que le tocó jugar a Darío Benedetto en la serie de cuartos de final ante Racing no le impidió celebrar como todos los demás la clasificación a semis, donde lo esperará Palmeiras. Incluso presumió de ese nuevo paso hacia adelante en las redes sociales, con una foto grupal en el vestuario que remató con una frase que venía sonando en los últimos días: “Feliz por otra semifinal. ¡Ganó el más grande!”.

¿Cuándo se juegan las semifinales entre Boca y Palmeiras?

La serie entre Boca y Palmeiras, por las semifinales de la Copa Libertadores 2023, tendrá su partido de ida entre el 26 y 28 de septiembre en La Bombonera, para luego definir la llave en Brasil entre el 3 y 5 de octubre.

¿Cuál es la otra semifinal de la Copa Libertadores?

Del otro lado del cuadro, Internacional de Porto Alegre espera por el vencedor de Fluminense (2) contra Olimpia (0), que hoy definirán la serie en Paraguay.