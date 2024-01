Con goles de Luca Langoni y Nicolás Figal, Boca venció en condición de visitante en el Mario Alberto Kempes de Córdoba a Talleres por 2 a 1, que empató transitoriamente a través de Nahuel Bustos de penal, y de esta manera cierra su gira amistosa con 4 victorias en misma cantidad de partidos.

Una vez finalizado el encuentro, Darío Benedetto, uno de los referentes del plantel de Diego Martínez, habló con la transmisión oficial de Star +, en donde se refirió a lo que fue esta pretemporada y también fue contundente a la hora de responder cuando fue consultado por su futuro.

“No, la verdad es que estamos contentos por otra victoria, es bueno terminar la pretemporada con un triunfo. Hicimos una buena preparación y ahora estamos esperando el inicio del campeonato”, comenzó haciendo un análisis breve de una nueva victoria en la preparación para la Copa de la Liga.

Además, fue contundente a la hora de hablar de su futuro tras varios rumores de una posible salida: “El día que yo me tenga que ir, creo que tengo la personalidad suficiente y no necesito que nadie salga a hablar por mí, lo voy a decir yo. No hay nada, es la realidad. ELe pueden decir al hincha de Boca que el día que haya algo y tome esa decisión lo van a saber por mí y no por la prensa”.

La forma de juego de Diego Martínez

“Vemos un cuerpo técnico con mucha humildad, con mucho sacrificio y muchas ganas de mejorar en el día a día. Le estamos agarrando la idea rápidamente porque es claro lo que él quiere. Todos estamos para sumar, nos pusimos bien físicamente todos y ojalá que podamos iniciar el torneo con el pie derecho”, explicó sobre la idea de juego del nuevo entrenador.

Su presente futbolístico

Por otro lado, el delantero se refirió a su presente, ya que corre de atrás de Merentiel y Cavani en la consideración del entrenador: “Obviamente uno quiere jugar pero voy a aportar de donde me toque. Siempre digo lo mismo, uno tiene que ser positivo para el grupo y de mi parte estoy a disposición del cuerpo técnico para cuando tenga que jugar, ya sea de titular, entrando de suplente o desde afuera, siempre siendo positivo. Hice una buena pretemporada, me siento bien y ojalá pueda tener más minutos”.

El representante de Benedetto puso en duda su continuidad

Christian Bragarnik, el representante del delantero de 33 años, habló sobre el futuro de Benedetto, y puso en duda su renovación de contrato, ya que su vínculo con Boca finaliza el 31 de diciembre de este año .“Benedetto no está buscando una salida”, comenzó explicando sobre el deseo del jugador, para luego agregar que “Boca es el mejor club para Darío” y cerrar afirmando que “verán que es lo mejor”.