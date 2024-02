Boca ya palpita el primer Superclásico del 2024, el cual tiene en el horizonte próximo debido a que se disputará el próximo domingo 25 de febrero en el Monumental. Sin embargo, antes de enfrentar a River, el Xeneize tiene una brava parada ante Lanús en condición de visitante este fin de semana, el domingo 18 a las 21:30.

Dicho encuentro que se disputará en el Estadio Néstor Díaz Pérez será la prueba definitiva para Diego Martínez y sus dirigidos antes del Superclásico. Por eso, el entrenador elegirá probar a varios futbolistas y sistemas pensando en poner lo mejor disponible para el cruce ante el rival de toda la vida.

A poco más de 48 horas que comience el duelo frente a Lanús, desde Boca hicieron oficial la lista de convocados para viajar a la zona sur del Gran Buenos Aires y en la misma hubo fuertes cambios.

Para empezar, no se encuentran ni Pol Fernández ni Juan Ramírez, estando el primero de ellos lesionado (el parte médico publicado por Boca constató un esguince de tobillo), mientras que el caso de Ramírez se trata de un hecho deportivo, ya que el ex San Lorenzo no posee lesión o suspensión alguna.

Otra baja que se confirmó fue la de Marcos Rojo, quien finalmente no llegó a estar recuperado al 100% de su desgarro y se perderá el partido previo al Superclásico, dejándolo casi sin chances de estar presente en el duelo ante River por falta de rodaje dentro del campo de juego. Norberto Briasco, tampoco figuró entre los convocados por decisión futbolística de Diego Martínez.

Respecto a los regresos a la lista de concentrados, el Xeneize anunció el regreso a la nómina para Nicolás Valentini, Ezequiel Fernández y Cristian Medina, tres de los cuatro presentes del plantel de Boca en el Preolímpico. Además, Edinson Cavani sí dejó atrás su molestia muscular y volvió a figurar entre los convocados luego de tres partidos afuera.

Todos estos cambios fueron celebrados por los hinchas de Boca en redes sociales, sobre todo teniendo en cuenta que una semana después del duelo ante Lanús, tendrán que visitar la casa de su eterno rival buscando quedarse con los tres puntos más importantes para el Xeneize en el semestre.

Las tres bajas confirmadas de Boca para el Superclásico

A falta de poco más de una semana, en Boca ya saben que no podrán contar con tres jugadores de cara al partido con River. Uno de ellos es Exequiel Zeballos, quien sigue recuperándose de la lesión de ligamentos cruzados rotos que sufrió a mediados del 2023. Además, Marcelo Weigandt no está siendo tenido en cuenta por un conflicto contractual y a ellos se suma Pol Fernández, quien se esguinzó el tobillo ante Central Córdoba y no podrá estar presente en el Superclásico.

El árbitro para el Lanús – Boca

El encargado de impartir justicia en el encuentro entre el Xeneize y el Granate será Silvio Trucco. En el VAR estará Germán Delfino.