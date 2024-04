Boca hoy: Cavani no juega, la continuidad de Chiquito Romero y más

Boca sigue metido en su seguidilla de partidos y ahora le tocará ir a Rosario. El equipo de Diego Martínez visitará a Newell’s en lo que será un partido clave pensando en la clasificación a los Playoffs. Edinson Cavani será la baja más importante del Xeneize.

Mientras el plantel prepara su próximo encuentro, puertas adentro empieza a hacer ruido la continuidad de Sergio Romero. Junto con el de Chiquito, se empiezan a discutir varios contratos que tienen fecha de vencimiento en el corto plazo. A continuación, las novedades de este viernes 5 de abril.

Cavani, baja clave para Boca: por qué no va a Rosario

La evolución de Cavani, que no viajó a Potosí para el debut por Copa Sudamericana, fue uno de los temas más importantes de esta en el Mundo Boca. Este miércoles, se conoció que todavía no había entrenado a la par del grupo y Diego Martínez tomó una decisión.

El entrenador del Xeneize lo excluyó de la lista de concentrados para el choque ante Newell’s por la anteúltima fecha de la Copa de la Liga. Boca se juega puntos clave para meterse en los cuartos de final y no podrá contar con su delantero, que anotó 7 goles en los últimos 5 encuentros.

Se puso en duda la continuidad de Chiquito Romero

El futuro de Sergio Romero, sorpresivamente, empieza a ser un tema de debate puertas adentro de Boca Juniors. Es que, si bien es el arquero titular de Diego Martínez, la finalización de su contrato a fin de año hace que su renovación esté en evaluación. Esto hace que también se piense en la contratación de algún reemplazante.

El periodista Luis Fregossi reveló en su programa Mundo Boca Radio (AM 1350) que “Boca está buscando arquero porque no es segura la continuidad de Chiquito Romero“. Evidentemente, el futuro del actual guardameta titular no es seguro.

Los contratos que se vencen en Boca

El Consejo de Fútbol de Boca, con la directiva de Juan Román Riquelme, deberá ocuparse en los próximos meses de la situación de varios futbolistas importantes del plantel que finalizan sus vínculos contractuales en diciembre, para definir en que casos dar lugar a una continuidad y en cuáles dar un estrechón de manos como despedida.

Según informó este jueves Augusto César en ESPN, la directiva del Xeneize ya está trabajando al respecto. En ese sentido, se han marcado cuatro prioridades a las que ofrecer prolongar ese vínculo: Edinson Cavani, Nicolás Valentini, Luis Advíncula y Pol Fernández. En la nota, un repaso de cada situación.