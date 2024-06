Mientras el plantel de Boca se encuentra de vacaciones hasta el próximo viernes, en las oficinas xeneizes no descansan para reforzar las filas de Diego Martínez de cara la próximo semestre. Sin embargo, este lunes 24 de junio también se encuentran de festejo por el cumpleaños número 46 de Juan Román Riquelme.

Cumple 46 años Riquelme: el mensaje de Boca a su Presidente

Un 24 de junio, pero hace 46 años, nacía Juan Román Riquelme en Don Torcuato. A pesar de haber regresado a Boca como dirigente a fines del 2019, este cumpleaños es su primero como Presidente de la institución. Desde las redes sociales del club no hicieron diferencia con el resto de las celebraciones a pesar de tratarse del mandamás y de uno de los máximos ídolos históricos y le dedicaron un posteo con un sobrio “¡Feliz cumple Román!”, unos emojis representativos y una imagen suya que acompañaba.

Novedades sobre altas en el mercado de pases: Fausto Vera casi caído y acelerarán por Matías Galarza

Matías Galarza, nuevo objetivo principal para Boca. (IMAGO / Photo News)

Este lunes por la mañana, a menos de una semana para el retorno a los entrenamientos del plantel, que se dará este viernes 28 de junio, el periodista Fafi Pérez dio novedades acerca del mercado de pases jugador por jugador.

Primeramente, y en sintonía con la información brindada por el jornalista Germán García Grova, se conoció que Fausto Vera finalmente no llegará a Boca debido a que Corinthians acordó su traspaso a Atlético Mineiro pese al interés del futbolista de recalar en el Xeneize.

Con esta negativa por el volante central, en la Ribera acelararán por Matías Galarza para que se convierta en el tercer refuerzo detrás de Gary Medel y Tomásn Belmonte.

Belmonte, justamente, aún no está cerrado en un 100% porque se están terminando de firmas papeles que legalicen el traspaso de Toluca a Boca y apuntan a que el volante pueda estar el próximo viernes en la reaudación de los entrenamientos del plantel.

Por último, Brian Aguirre, el extremo de Newell’s, sigue en carpeta y en negociaciones. La primera propuesta de Boca fue rechazada pero esperan llegar a un acuerdo en los próximos días.

Lorenzo Insigne, leyenda de Napoli, quiere jugar en Boca

Así como en algún momento llegó Daniele De Rossi, el italiano que quiere jugar en el Alberto J. Armando es Lorenzo Insigne.

Campeón de Europa con Italia en 2021, el ex Napoli que se encuentra en Toronto FC fue entrevistado por Olé, donde le consultaron si le interesaría llegar al fútbol argentino, y de ser así, en qué equipo lo haría. “Me gustaría, pero ahora tengo 33 años y estoy viejito”, manifestó el atacante. “Nunca se sabe en la vida. La hinchada argentina es como la hinchada napolitana, muy calurosa”, agregó.

Respecto a su hipotético arribo al país del último campeón del mundo, aseguró que no tendría un equipo en particular, “pero pienso que en Boca. Me gusta Boca, como Daniele (De Rossi). Tiene una gran hinchada”. Y cerró: “No miro los partidos por el horario, pero La Bombonera es un estadio increíble”.