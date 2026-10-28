Boca hoy: el posible 11 vs. River, la clasificación a la Libertadores y qué pasa en la Copa Argentina

Se terminó la fecha 14 del Clausura y Boca sigue como líder de la tabla anual en la previa del Superclásico. Para el trascendental partido ante River, el Vasco Arruabarrena tiene un 11 titular en mente, con apenas una duda en el ataque. En paralelo, este domingo se puede asegurar su clasificación a la próxima Libertadores y hoy mismo se conocerá el primer finalista de la Copa Argentina, a la que luego se puede sumar el Xeneize o Banfield. Enterate de todas las novedades acá.

Hoy se define al primer finalista de la Copa Argentina

Desde las 21:15, en el Estadio Padre Martearena de Salta, Platense y Atlético Tucumán definirán al primer finalista de la Copa Argentina. El equipo de Martín Palermo y el Julio César Falcioni se medirán por las semifinales del certamen federal y uno de los dos se meterá en la gran final, donde esperarán por Boca o Banfield.

El partido del Xeneize en esta instancia se jugará el sábado 14 de noviembre a las 19:00 en Mendoza, donde quedará confirmada la final de dicha competencia. La misma está pautada para el miércoles 2 de diciembre, con sede y horario sin confirmación.

El posible 11 de Boca

El DT de Boca encontró el equipo hace rato y prioriza no hacer rotaciones exageradas cuando necesita que algunos futbolistas descansen. Sin embargo, para el duelo superclásico, está más que claro que Arruabarrena no guardará nada.

De hecho, la formación titular de Boca tiene diez nombres confirmados a falta de cuatro entrenamientos antes de enfrentar a River. La única duda se encuentra en la zona ofensiva, ya que Alan Velasco y Sebastián Villa se disputan el último lugar en el equipo que estará desde el inicio en el Superclásico.

Con esta única duda, el 11 que pondría en cancha el Vasco Arruabarrena sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco o Sebastián Villa.

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Como la última vez en La Bombonera: Boca puede asegurarse el pase a la Libertadores ante River

Si se dan una serie de resultados, Boca puede asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Para que el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena pueda conseguir este objetivo, primero que nada tendrá que ganarle a los dirigidos por Leonardo Ponzio, ya que de otra manera no se asegurará el boleto al torneo más importantes a nivel clubes que organiza Conmebol.

Además de esto, tendrán que darse dos de tres resultados respecto a los partidos que jugarán Rosario Central, Argentinos Juniors y Vélez, quienes son sus inmediatos perseguidores en la tabla anual, y que también pelean por meterse en la Libertadores.

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En este sentido, Argentinos Juniors no le tiene que ganar a Atlético Tucumán en condición de visitante, Rosario Central tiene que perder en su visita a Sarmiento de Junín, o bien que Vélez no le gane a San Lorenzo como local en el Estadio José Amalfitani.

Cabe destacar que como el Canalla y el Fortín juegan antes, el Xeneize saldrá a la cancha sabiendo sus resultados, por lo que una victoria ante River en La Bombonera podría tener un gusto extra, ya que le podría asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores.