El flamante campeón continental logró clasificar a varios campeonatos de gran importancia tras la conquista de la Libertadores 2026.

¡Palmeiras es campeón de la Copa Libertadores 2026! En el Estadio Centenario de Montevideo, el Verdao se consagró al quedarse con el certamen internacional ante Estudiantes luego de un apasionante encuentro que terminó apenas 1 a 0.

Más allá de la conquista, de los millonarios ingresos para el equipo brasileño y del prestigio continental por el título más importante de América, el campeón de la Libertadores se metió en cuatro certámenes que se jugarán en los próximos días, meses e incluso años. Los detalles de cada uno de ellos, a continuación.

Copa Intercontinental 2026

La más próxima de todas. El campeón de la Libertadores participará de la Intercontinental, certamen que reúne a los campeones de las seis conferencias del planeta.

Cabe destacar que este campeonato ya se está disputando, ya que los campeones de Asia y Oceanía comienzan en una ronda previa, en la que espera el campeón de África. El ganador de dichos mata-mata enfrentará al vencedor del duelo Concacaf – Conmebol y en la gran final espera el campeón de UEFA.

Este año, ya quedaron eliminados Auckland FC (OFC) y Al-Ahli (AFC), mientras que Mamelodi Sundowns (CAF) espera por el ganador de Toluca (Concacaf) ante Palmeiras (Conmebol). En la final espera PSG (UEFA).

Los tres partidos que quedan de la Intercontinental se juegan en Qatar, el 9, 12 y 16 de diciembre respectivamente.

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Copa Libertadores 2027

El campeón de la Libertadores actual se asegura un lugar fijo en la siguiente edición al ocupar el hueco correspondiente a CONMEBOL 1. Palmeiras ya estaba clasificado, pero cederá su lugar de Brasil 2 para otro equipo de la zona alta del Brasileirao.

Recopa Sudamericana 2027

Luego del título de Boca en la Copa Sudamericana, se confirmó de manera oficial a los dos integrantes de la Recopa del 2027. Al Xeneize se suma el campeón de esta Copa Libertadores, Palmeiras.

La Recopa Sudamericana se jugará el 17 y el 24 de febrero con un formato de ida y vuelta. El primer partido será en La Bombonera y el campeón se definirá en San Pablo.

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Mundial de Clubes 2029

Con la obtención de la Copa Libertadores al vencer a Estudiantes, el Verdao quedó confirmado como el octavo equipo clasificado al Mundial de Clubes 2029, que aún no tiene sede.

De Conmebol fue el segundo, detrás de Flamengo, y completarán los cuatro cupos restantes los dos campeones siguientes de la Libertadores (2027 y 2028) y los dos mejores calificados en el ránking Conmebol de estos cuatro años entre certamen y certamen.

Los ocho clasificados hasta el momento son: Palmeiras, Flamengo, PSG, Mamelodi Sundowns, Pyramids, Al-Ahli, Cruz Azul y Toluca.