Boca hoy: la palabra de Arruabarrena, elogios a Montero y más

Boca arranca la semana del Superclásico de la mejor manera. Con la victoria ante Independiente, se clasificó a los octavos de final del Torneo Clausura y sigue puntero en la tabla anual. Además de esto, Arruabarrena habló en conferencia y Paredes bancó a Montero.

Arruabarrena elogió a los futbolistas de Boca

Boca venció 1-0 a Independiente por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Con un gol agónico de Facundo Jagger Herrera, el Xeneize se llevó tres puntos fundamentales de Avellaneda para seguir puntero de la Tabla Anual a falta de solamente dos jornadas y en la previa del Superclásico ante River del próximo fin de semana.

Como habitualmente sucede, Rodolfo Arruabarrena asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada partido. En ese sentido, le preguntaron sobre la gran actualidad de su plantel y se encargó de elogiar a sus dirigidos. “Los chicos han dado la cara, no puedo quejarme“, sentenció el entrenador.

Leandro Paredes, rendido ante Álvaro Montero

Este domingo, en el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Independiente y Boca Juniors midieron fuerzas en Avellaneda. Y, tal como se imaginaba en la previa, terminó teniendo lugar un duelo realmente parejo y equilibrado.

Luego del encuentro, el capitán del Xeneize, Leandro Paredes, habló con la transmisión oficial de ESPN, y allí le dedicó unas palabras de elogio al arquero Álvaro Montero, quien sobre el final del partido tuvo una aparición clave para mantener su arco en 0.

Los hinchas de Boca criticaron a Braida

Este domingo por la tarde, Boca venció 1-0 a Independiente por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Con un gol agónico de Facundo Jagger Herrera, el Xeneize se llevó tres puntos fundamentales para seguir puntero de la Tabla Anual. En medio de ese contexto, los hinchas arremetieron contra Malcom Braida por su flojo rendimiento individual.

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Cabe recordar que fue titular porque Lautaro Blanco estaba al límite desde lo físico, terminó con molestias musculares tras la revancha contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana y se buscó evitar una posible lesión antes del Superclásico ante River. Así las cosas, Rodolfo Arruabarrena confió en el ex San Lorenzo para este encuentro.

La premonición de Leandro Paredes en el gol de Jagger Herrera

En el Estadio LIbertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura, Boca le ganó 1 a 0 a Independiente con gol de Facundo Herrera, y de esta manera no solo se aseguró la clasificación a octavos de final, sino que recuperó la cima de la tabla anual.

En este encuentro, el capitán del Xeneize, Leandro Paredes, tuvo una premonición, ya que antes del tanto que convirtió ‘Jagger’ Herrera sobre la hora, le dijo al defensor central que vaya a cabecear debido a que iba a hacer el gol para darle la victoria a los dirigidos por Arruabarrena.