Las noticias que los hinchas de Boca no pueden dejar de leer este viernes 6 de septiembre.

Un día antes de enfrentar a Talleres de Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina, Boca tiene cerrada la venta de Cristian Medina al Fenerbahce de Turquía, aunque de todos modos estará a disposición de Diego Martínez para un encuentro que, por haber quedado fuera de competencia en Copa Sudamericana, cobró todavía mayor relevancia para el equipo.

El encuentro que se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas de la Ciudad de Mendoza, desde las 20.00, tendrá lugar en pleno desarrollo de las Eliminatorias CONMEBOL, donde Argentina comenzó con buen pie gracias al triunfo 3-0 sobre Chile, con regreso y gol de Paulo Dybala, quien dejó tras ese partido una frase que enloqueció a los hinchas Xeneizes.

Los detalles de la venta de Medina al Fenerbahce

Según avanzó este viernes el periodista César Luis Merlo, Boca acordó la venta de Cristian Medina al Fenerbahce a cambio de 10 millones de euros más otros 5 a percibir en concepto de bonus por objetivos, asegurándose además una plusvalía del 20 por ciento, sobre los 10 millones, en caso de una venta futura.

La clave para destrabar la operación fue que el club turco aceptó que el mediocampista continúa en El Xeneize hasta fin de año, por lo que recién se sumará a inicios de 2025 a las órdenes de José Mourinho. El contrato que firmará será por las próximas cinco temporadas.

Cristian Medina dejará Boca en enero.

La frase de Dybala que enloqueció a los hinchas

Consumado el regreso de Paulo Dybala a jugar con la Selección Argentina, con el privilegio de lucir la camiseta número 10 que dejó vacante Lionel Messi en la presente doble fecha de Eliminatorias y de marcar el gol que liquidó las acciones ante Chile, el delantero se despachó con una frase que fue furor entre los hinchas de Boca.

“Que la gente me haya recibido así, después de tanto tiempo que no podía venir a la Selección, la verdad que me puso la piel rara“, expresó el delantero de la Roma tomándose el tiempo necesario para evitar hacer la clásica referencia al histórico rival Xeneize, a la vez que dejó escapar una sonrisa que corroboró esa intención.

“Más bostero que decir la piel rara”, advirtió un hincha en las redes sociales. En esa misma tónica se fueron sucediendo las referencias a las declaraciones de Dybala que incrementaron la ilusión de verlo algún día defender la camiseta de Boca. “Dios, cómo la pensó. Ni aquella me ilusionó tanto“, reaccionó otro. “Piel rara porque de gallina nunca“, acotó uno más. “Muchachos, no los quiero ilusionar pero es inevitable”, señaló otro compartiendo una foto del delantero junto a Leandro Paredes, ambos vestidos con ropa de Boca.

Bajas para enfrentar a Talleres

Diego Martínez ha tenido que resolver un auténtico rompecabezas para comenzar a perfilar el equipo con el que enfrentará a Talleres de Córdoba este sábado en Mendoza, buscando sellar el boleto a cuartos de final de la Copa Argentina.

Esto tiene que ver con la gran cantidad de futbolistas que no estarán a disposición, en algunos casos por lesión y en otros por encontrase con sus selecciones disputando la doble fecha de Eliminatorias de CONMEBOL. Por ello ni Marcos Rojo, ni Edinson Cavani ni Sergio Romero, tres nombres claves, serán de la partida. Tampoco Luis Advíncula, Miguel Merentiel y Marcelo Saracchi.

En ese estado de situación, el DT probó este viernes una alineación con Leandro Brey; Juan Barinaga, Aaron Anselmino, Cristian Lema, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Kevin Zenón, Agustín Martegani; Brian Aguirre, Milton Giménez.