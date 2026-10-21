Boca hoy: los 5 títulos que puede ganar, la palabra de Arruabarrena y más

Boca está más vivo que nunca en todas las competiciones. Con la victoria 3 a 1 ante Vasco da Gama, se metió en la final de la Copa Sudamericana y sueña con volver a ganar algo internacional tras 18 años. Además, habló Arruabarrena y Paredes contó su charla con Merentiel.

Los 5 títulos que puede ganar Boca en 2026

Boca logró la épica, superó a Vasco da Gama por 3 a 1 en el Estadio Maracaná -la ida había sido 1 a 0 para los brasileños- y se metió en la final de la Copa Sudamericana. Los de Rodolfo Arruabarrena siguen con vida en todas las competiciones vigentes y tienen la posibilidad de sumar cinco títulos en las próximas semanas.

Además de la Copa Sudamericana, en la que se medirá en la final ante el vencedor de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, Boca también puede ser campeón de Liga -título que se lleva el ganador de la Tabla Anual-, la Copa Argentina, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

Paredes le agradeció a Merentiel por la victoria de Boca

Tras perder la ida por 1 a 0 en La Bombonera ante Vasco da Gama, Boca sacó a relucir su jerarquía en Brasil, ganó 3 a 1 y se clasificó a la gran final de la Copa Sudamericana, en la que se enfrentará al vencedor de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

Todo comenzó con el pie derecho para los de Rodolfo Arruabarrena gracias al gol tempranero de Lautaro Di Lollo, antes del cierre de la primera mitad quien amplió el marcador fue Miguel Merentiel. Ya en el segundo tiempo, los locales descontaron y la serie se igualó, pero sobre el final marcó Leandro Paredes y así fue que Boca se metió en la final del certamen continental.

Los hinchas de Boca no dudaron y eligieron qué competición priorizar

Boca sacó a relucir su chapa copera y superó a Vasco da Gama por 3 a 1 en el Estadio Maracaná para conseguir su boleto a la final de la Copa Sudamericana. Los de Rodolfo Arruabarrena siguen en pie en todos los frentes y se vienen semanas exigentes para el Xeneize.

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Si bien el deseo de los hinchas es ganar todo, la realidad es que hay certámenes que entusiasman más que otros y en una encuesta planteada por Bolavip -en el canal de WhatsApp Yo soy de Boca- la elección de los fanáticos no dejó dudas.

Ángel Romero confrontó al capitán de Vasco da Gama

¡Boca es finalista de la Copa Sudamericana! El Xeneize revirtió la serie ante Vasco da Gama en el Maracaná al vencer por 3 a 1 al club carioca (3 a 2 global) y ahora espera por el rival de la gran final entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro.

Más allá de lo acontecido dentro de la cancha, los jugadores de Boca no olvidaron una cuestión que sucedió fuera de la misma apenas terminó la ida. Thiago Mendes, volante y capitán del cruzmaltino, se mostró en su cuenta de Instagram rompiendo un escudo xeneize mediante una imagen hecha con IA.

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Arruabarrena pide cautela a pesar del triunfo ante Vasco da Gama

Boca Juniors se convirtió en el primer finalista de la Copa Sudamericana 2026 luego de vencer por 3-1 a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná. Sin embargo, Rodolfo Arruabarrena le puso paños fríos al logro en suelo brasileño y dejó un mensaje claro: “No hemos ganado nada”.

El Vasco habló en conferencia de prensa y, aunque destacó el triunfo y a sus jugadores, explicó que la visión del grupo está puesta en el próximo partido contra Independiente. “Tengo un grupo de jugadores inteligentes, con ganas de hacer historia. Esperemos poder ir pasito a pasito, partido a partido, no hemos logrado nada“, manifestó Arruabarrena.