Mientras Diego Martínez prepara al equipo para el último compromiso antes del receso de la Copa América, en las oficinas de Boca se mueven para seguir cerrando refuerzos. Gary Medel ya arribó como la primera cara nueva y esperan por Tomás Belmonte. Fausto Vera, otra prioridad para el Xeneize, tuvo complicaciones para arribar debido al interés de Atletico Mineiro por su ficha, y por eso en la Ribera empezaron a sondear a otros volantes centrales. Enterate de todo acá.

El XI que probó Diego Martínez para enfrentar a Almirante Brown

En el último partido de esta temporada, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Boca se enfrenta con Almirante Brown por los 16avos de final de la Copa Argentina, en búsqueda de lograr la clasificación a los octavos de final, donde espera Talleres de Córdoba, quien eliminó a Colón de Santa Fe.

Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Diego Martínez, paró un posible equipo en la práctica de este lunes en el Boca Predio, y en la misma sorprendió, ya que probó con Gary Medel, el primer refuerzo de este mercado de pases, como volante central, junto a Equi Fernández.

La particularidad de esta decisión, es que el futbolista chileno, quien llegó al club la semana pasada, jugó durante la última temporada y media como defensor central en Vasco da Gama, por lo que volvería a su puesto original, en el que lleva un largo tiempo sin jugar.

Con esta novedad, y la ausencia de Edinson Cavani, el equipo de Martínez saldría a la cancha con: Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo y Lautaro Blanco; Jabes Saralegui o Vicente Taborda, Equi Fernández, Gary Medel, Kevin Zenón; Lucas Janson y Miguel Merentiel.

Se complica el arribo de Fausto Vera

En los últimos días dieron a conocer desde el propio club de la Ribera una oferta de 2 millones de dólares por el 50% del pase de Fausto Vera, actualmente en Corinthians. El club brasileño tiene intenciones de venderlo pero la propuesta del Xeneize fue considerada insuficiente.

El conjunto de Sao Paulo adquirió su ficha en 7 millones de euros desde Argentinos Juniors y poseen una deuda de la mitad de la ficha, por lo que buscan solucionar el conflicto y quedarse con un extra a la hora de vender al volante. En este contexto, Atlético Mineiro, dirigido por Gabriel Milito, se acercó este lunes a las oficinas de Corinthians con una jugosa oferta.

El medio brasileño GeGlobo reveló que Mineiro puso sobre la mesa una propuesta de 4 millones de dólares que dejaría satisfecho al Timao y Fausto Vera dio el visto bueno para que las negociaciones avancen, por lo que su arribó a Boca quedó casi descartado.

El plan B que tiene Boca entre manos para el mediocampo: Matías Galarza

El periodista Fafi Pérez informó que Boca comenzará gestiones para contratar a Matías Galarza, mediocampista defensivo que surgió en Argentinos Juniors y emigró rumbo al fútbol europeo a mediados de 2022. Luego de una temporada de adaptación, Galarza terminó la campaña 2023/24 siendo titular indiscutido del Genk de Bélgica, equipo que finalizó sexto en la liga belga y que participó de la UEFA Europa Conference League.

El nacido en San Isidro disputó 47 partidos esta temporada, y lleva 62 en total en el club europeo al cual arribó en agosto del 2022 a cambio de 6 millones de euros. En el Bicho sumó solamente 26 partidos y fue adquirido por Genk cuando tenía 20 años.

Hoy, con 22, Boca posó sus ojos en él, ya que sería el nuevo apuntado para reforzar la zona defensiva del campo de juego. Su pase está valuado en 7.5 millones de dólares, por lo que el Xeneize buscará realizar una negociación por un porcentaje del pase o intentará una cesión por la ficha de Galarza. ¿Será el volante central que se sume a Boca en este mercado?

Los millones que planea gastar Boca en el mercado

Contemplando los posibles refuerzos de Tomás Belmonte, Alan Velasco y un volante central, ya sea Fausto Vera, Matías Galarza u otra opción, Boca estaría dispuesto a desembolsar, de mínima, 8.5 millones de dólares. De todas formas, tendrá que subir su presupuesto para encaminar los arribos del volante central y el extremo. Por ende, el número terminará subiendo a aproximadamente 10 millones de dólares. Esto, sin contar más refuerzos que buscarán en Boca.

Sergio Ramos queda libre: ¿Puede Boca hacer el intento por su ficha?

La contratación de Gary Medel, un futbolista campeón de Copa América, renombre mundial y pasado en Boca tenía todo para ser la más destacada del mercado por parte de la gestión deJuan Román Riquelme. Sin embargo, podría quedar eclipsada ante la posibilidad de que el club apunte a una absoluta leyenda del fútbol mundial.

Y es que en la mañana de este lunes se hizo oficial la desvinculación de Sergio Ramos del Sevilla. El club donde el andaluz inició su carrera y al que regresó tras casi dos décadas para jugar una última temporada. Ante esto, y la confirmación de que no seguirá en España, resurge su historia con Boca.

El futbolista, que cumplió 38 años en marzo, reconoció a Boca como su club preferido en Argentina: “Boca Juniors siempre me simpatizó un poco más que River. Si me tengo que quedar con uno de los dos, me quedo con Boca: por Juan Román Riquelme y La Bombonera“, destacó años atrás, en diálogo con Ibai Llanos.

Además, el propio Riquelme confesó en su momento que recibió un llamado por parte del jugador campeón del mundo con España en 2010: “Tenemos el estadio más lindo del planeta. Sergio Ramos, Iniesta… me llaman [y dicen] que quieren venir a jugar acá“, declaró el Presidente de Boca en diciembre.

¿Qué posibilidades concretas hay de que Sergio Ramos juegue en Boca? De momento, no demasiadas. Aunque la decisión pasa 100% por lo que Sergio Ramos decida hacer. El ex capitán del Real Madrid tiene el pase en su poder y, de acuerdo a los reportes, no seguirá jugando en España.

Si bien el retiro es una opción que puede llegar a considerar, las propuestas de Arabia Saudita y la MLS no se harán esperar, con ofrecimientos astronómicos en cuanto a lo económico. Aún así, no es descabellado pensar que Boca hará al menos un intento de contactarse para ver qué pasa por la cabeza de Sergio Ramos en estos momentos.