Boca tuvo una jornada con mucho movimiento durante la práctica en el Predio, ya que además de definir el once titular que jugará ante Talleres en La Bombonera, se dio un encuentro entre Diego Martínez y Darío Benedetto luego de la interna desatada entre ambos protagonista. Enterate de esto, y más novedades del Mundo Boca, a continuación.

La formación que paró Diego Martínez para Boca vs. Talleres

De cara a su primer partido como local en esta edición de la Liga Profesional, Boca tendrá una parada brava ante Talleres. La dificultad no es solo por el rival, sino también por la enorme cantidad de bajas que tiene Diego Martínez. Este jueves, el DT paró un emparchado 11 en la práctica.

El DT armó una formación sin los lesionados Luis Advíncula y Luca Langoni, prescindiendo de Marcos Rojo (recién volviendo de una lesión) y cuidando tanto a Equi Fernández como a Kevin Zenón. ¿La buena? Cristian Lema, Cristian Medina y Edinson Cavani reaparecieron.

Como lateral derecho titular seguirá Marcelo Saracchi, que cumplió en Santiago del Estero pese a haber jugado a perfil cambiado. En la mitad de la cancha, la gran sorpresa es la presencia de Vicente Taborda, uno de los relegados más pedidos por los hinchas.

De esta manera, de no haber sorpresas, Boca saldría a la cancha con Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Lautaro Di Lollo, Cristian Lema, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Pol Fernández, Cristian Medina, Vicente Taborda; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Cumbre entre Darío Benedetto y Diego Martínez en Boca: qué se dijeron

El Pipa le pidió a Diego Martínez que le dé la chance de hablar, justo una semana después del festejo de cumpleaños que terminó generando un desencuentro entre ambos.

La charla se dio justo a dos días de volver a La Bombonera, con un delantero consciente de que, de ser convocado, será nombrado por la voz del estadio y tendrá que exponerse a una reacción de los hinchas. Fue a la vista de todos, extensa, en pleno Boca Predio y en buenos términos.

¿Por qué la charla? El delantero “quiere saber cuál es su situación“, según informó el periodista Augusto César en ESPN F12. El 9 le pidió al DT que le diga en la cara si va a seguir apartado (quedó afuera de los convocados vs. Central Córdoba) o si aparecerá en la nómina para el fin de semana.

“Hay un miedo que tiene Benedetto. Tiene cierto temor a la reacción de la gente si va al banco el fin de semana. Si su ciclo está cumplido, no quiere que el entrenador lo exponga“, profundizó el corresponsal, que contó que “las partes se sinceraron”.

La respuesta de Diego Martínez se conocerá dentro de unas horas, cuando Boca publique la lista de convocados (habitualmente sale dos días antes de cada juego) y se confirme la presencia o ausencia de Benedetto. Lo único certero es que el Pipa tiene los días (o semanas) contados en el club de sus amores.

Los 3 defensores centrales que Boca tiene en carpeta para el mercado de pases

A pesar de contar con varias opciones en zaga defensiva, Boca termina este primer semestre del 2024 con diversas problemáticas con los centrales. Marcos Rojo, Cristian Lema, Nicolás Figal, Aaron Anselmino y Nicolás Valentini conforman el núcleo principal de los zagueros en el plantel actual de Diego Martínez, pero en las últimas semanas el entrenador no pudo contar con ninguno de ellos por lesión o por conflictos contractuales.

Por eso, teniendo en cuenta que en los partidos recientes tuvieron que acelerar las participaciones en primera de los juveniles Lautaro Di Lollo y Mateo Mendia para solucionar la cuestión de los zagueros, en el Consejo del Fútbol apuntan a reforzar el puesto en el mercado de pases y ya hay tres nombres que se encuentran en carpeta.

Según informó Planeta Boca Juniors, el CdF y Juan Román Riquelme tienen como apuntados para la zona defensiva a tres viejos anhelos como Sebastián Coates, Alan Franco y Adonis Frías. De ellos, solo uno será refuerzo de Boca, a menos que el Xeneize tenga bajas en el puesto y puertas adentro decidan buscar un central más. Acá, el caso por caso.

Los 5 jugadores de Boca que Mascherano incluyó en la prelista para los Juegos Olímpicos 2024

En diálogo con Infobae, Javier Mascherano habló acerca de las posibilidades que tiene en la lista de convocados y nombró a los cinco jugadores de Boca que tiene dentro de la prelista. Entre ellos se encuentran Leandro Brey, Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón y Nicolás Valentini.

“Están en la lista, en la lista grande que hemos pasado de 50 futbolistas. Es una lista que se da en estos días, a partir de esa lista, cuando llega la fecha final, tenés que cortarla a 18 más 4 reservas, que tenés en el caso de que alguno de los 18 se lesione para poder pescar de esas 4 reservas“, expresó Mascherano acerca de la posibilidad de contar con los tres volantes titulares en el equipo de Diego Martínez. “Leandro Brey también está, claro“, señaló el DT de la sub 23. Mascherano tendrá tiempo hasta los primeros días de julio para hacer oficial la nómina en que pueden estar incluidos hasta 5 jugadores de Boca.

Respecto a Nicolás Valentini, el defensor se encuentra en conflicto con Boca por la renovación de su contrato y había trascendido que por este motivo no iba a estar presente en los Juegos Olímpicos. Mascherano habló al respecto y comunicó que lo tiene en la prelista de convocados.

“No me dieron ninguna directiva. No ha existido nada oficial. Obviamente que entendemos que, si un jugador está en conflicto con su club, tratamos de no interceder en ese conflicto. Creo que es lo normal… Es algo que lo hemos hecho también en otras categorías, como fue la Selección Sub 20. No hay que olvidarse que la AFA es de los clubes, pertenece a los clubes“, comenzó.

Luego, añadió: “Valentini está en la lista de 50, pero bueno… Porque es una situación que todavía no está definida obviamente. Hay tiempo todavía para que se pueda definir de alguna otra manera. Ojalá que tenga un final feliz. No solamente para Boca, sino también para Nico, porque es un buen chico y a nosotros nos ha dado mucho. Ahí empezaremos a evaluar“.

Un referente de Estudiantes le abrió las puertas a Marcos Rojo para un posible regreso

En diálogo con CieloSport, Federico Fernández dijo claramente que no habría ningún problema con que Marcos Rojo vuelva a Estudiantes en un futuro: “En un futuro, si él volviera a Estudiantes, le bastaría un partido para que la gente recuerde todo lo que logró en el club. Lo conocemos, sabemos el tipo de gente que es y la gente también lo sabe”.