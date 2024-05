El entrenador de la Selección Argentina Sub 23 se refirió a la situación del defensor que fue marginado por el Xeneize por no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato.

Javier Mascherano adelantó algunos de los nombres que figuran en la lista de 50 preseleccionados que deberá reducir a tan solo 18 para afrontar con la Selección Argentina Sub 23, que podrá reforzar con tres futbolistas mayores, los Juegos Olímpicos que se desarrollarán en París del 26 de julio al 11 de agosto.

Esa nómina incluye a Nicolás Valentini, quien ha sido marginado en Boca por no llegar a un acuerdo para la renovación del contrato que expira en diciembre de este año y que por esa misma razón se sospechó iba a ser desafectado también del seleccionado incluso después de haber sido parte importante del proceso clasificatorio.

“Desde AFA no me dieron ninguna directiva. No ha existido nada oficial. Obviamente que entendemos que, si un jugador está en conflicto con su club, tratamos de no interceder en ese conflicto. Creo que es lo normal… Es algo que lo hemos hecho también en otras categorías, como fue la Selección Sub 20. No hay que olvidarse que la AFA es de los clubes, pertenece a los clubes”, explicó Mascherano en entrevista con Infobae.

El DT dejó en claro que si bien Nicolás Valentini integra la lista de 50 futbolistas con la que adelantó deberá “resolver un rompecabezas”, lejos está de poder garantizar su presencia en París: “Está en la lista, pero bueno. Es una situación que todavía no está definida obviamente. Hay tiempo todavía para que se pueda definir de alguna u otra manera. Ojalá que tenga un final feliz. No solamente para Boca, sino también para Nico, porque es un buen chico y a nosotros nos ha dado mucho. Ahí empezaremos a evaluar”.

Mascherano desea que Boca y Valentini puedan resolver pronto su conflicto de intereses.

Más jugadores de Boca en la nómina

Además de Nicolás Valentini, Boca aporta otros cuatro futbolistas a la lista de 50 preseleccionados por Javier Mascherano. Tres de ellos, Equi Fernández, Leandro Brey y Cristian Medina, formaron parte del proceso clasificatorio. La novedad es Kevin Zenón, quien se ganó un lugar a fuerza de rendimientos que lo volvieron una de las grandes figuras del Xeneize en lo que va del año.

Serna explicó el conflicto entre Boca y Valentini

Hace poco más de una semana, fue Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol, quien se encargó de dar detalles del conflicto de intereses que todavía mantienen Boca y Nicolás Valentini, algo que Javier Mascherano espera pueda resolverse a la brevedad.

“Se hizo una negociación y no se ha podido llegar a un acuerdo, ahora está en un Stand by. Tiene contrato con nosotros hasta diciembre. Son decisiones que se toman, indistintamente de donde lleguen o cómo se tomen, pero nosotros, como Consejo, tenemos la función de cuidar al club. Son negociaciones donde uno ofrece algo, el otro quiere otra cosa. Hay algunas que se dan mucho más fácil, hay otras que son más complejas”, señaló.