Entre los futbolistas apartados, por situaciones contractuales o de indisciplina, y los lesionados, el plantel de Boca Juniors quedó corto para este tramo del semestre. Ese contexto golpeó al equipo de Diego Martínez en el arranque de la Liga Profesional y el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

A poco más de una semana del inicio del mercado de pases en el fútbol argentino, el Consejo del Fútbol analiza qué movimientos hacer para fortalecer a la plantilla, que tiene necesidades de refuerzos en varias zonas del campo.

Son varios los nombres que aparecen en el radar de Boca según las informaciones de las últimas semanas, pero este jueves surgió un nombre que no estaba en los papeles. Se trata de Joaquín Pereyra, una de las figuras de Atlético Tucumán.

Pereyra, en el radar de Boca. (Foto: Getty)

Tal como adelantó Chiquito García en TNT Sports, desde el Xeneize se comunicaron con la dirigencia del Decano para consultar por su situación. El contrato del volante ofensivo con los tucumanos vence en diciembre de 2025.

Cabe recordar que Pereyra fue uno de los grandes deseos de Martín Demichelis durante el 2023, pero la operación no llegó a buen puerto. Incluso a inicios de este año, el ex Rosario Central y Famalição de Portugal tuvo la chance de ir al New England Revolution de la MLS, aunque tampoco se completó el pase.

El próximo partido de Boca

Por la tercera fecha de la Liga Profesional, los dirigidos por Diego Martínez recibirán este sábado a Talleres en La Bombonera desde las 20. El entrenador planea alternar entre titulares y suplentes pensando en el siguiente duelo ante Nacional Potosí, clave por la clasificación en la Copa Sudamericana.