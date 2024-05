La Selección Argentina de fútbol se prepara para dos competencias importantes este 2024. Primero, del 20 de junio al 14 de julio, se dará la Copa América en Estados Unidos, donde los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán revalidar su título, y posteriormente, el 24 de julio, se dará el debut albiceleste en los Juegos Olímpicos bajo las órdenes de Javier Mascherano.

La nómina de la Selección sub 23 que participará de París 2024 aún no fue dada, pero el entrenador de las juveniles confirmó ciertos nombres que forman parte de la prelista de 50 futbolistas de los que luego saldrá el desglose de los 18 jugadores que dirán presentes en la cita olímpica.

En diálogo con Infobae, Javier Mascherano habló acerca de las posibilidades que tiene en la lista de convocados y nombró a los cinco jugadores de Boca que tiene dentro de la prelista. Entre ellos se encuentran Leandro Brey, Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón y Nicolás Valentini.

“Están en la lista, en la lista grande que hemos pasado de 50 futbolistas. Es una lista que se da en estos días, a partir de esa lista, cuando llega la fecha final, tenés que cortarla a 18 más 4 reservas, que tenés en el caso de que alguno de los 18 se lesione para poder pescar de esas 4 reservas“, expresó Mascherano acerca de la posibilidad de contar con los tres volantes titulares en el equipo de Diego Martínez. “Leandro Brey también está, claro“, señaló el DT de la sub 23. Mascherano tendrá tiempo hasta los primeros días de julio para hacer oficial la nómina en que pueden estar incluidos hasta 5 jugadores de Boca.

La situación de Nicolás Valentini

El defensor se encuentra en conflicto con Boca por la renovación de su contrato y había trascendido que por este motivo no iba a estar presente en los Juegos Olímpicos. Mascherano habló al respecto y comunicó que lo tiene en la prelista de convocados.

“No me dieron ninguna directiva. No ha existido nada oficial. Obviamente que entendemos que, si un jugador está en conflicto con su club, tratamos de no interceder en ese conflicto. Creo que es lo normal… Es algo que lo hemos hecho también en otras categorías, como fue la Selección Sub 20. No hay que olvidarse que la AFA es de los clubes, pertenece a los clubes“, comenzó.

Luego, añadió: “Valentini está en la lista de 50, pero bueno… Porque es una situación que todavía no está definida obviamente. Hay tiempo todavía para que se pueda definir de alguna otra manera. Ojalá que tenga un final feliz. No solamente para Boca, sino también para Nico, porque es un buen chico y a nosotros nos ha dado mucho. Ahí empezaremos a evaluar“.

El conflicto que tendrá Boca con la cesión de sus futbolistas a los Juegos Olímpicos 2024

Teniendo en cuenta que pueden marcharse hasta cinco jugadores de Boca rumbo a París 2024 con la sub 23, a Diego Martínez se le complejizará el panorama en lo que respecta al armado del equipo, ya que durante los JJOO se reanudarán los torneos nacionales y la Copa Sudamericana, con los duelos de 16avos de final. Estos serán en la primera semana de agosto, por lo que el Xeneize perderá a los jugadores citados por Mascherano para dicho cruce en caso de confirmarse su segunda posición en el grupo del certamen internacional.

Las fechas de los partidos de Argentina en los Juegos Olímpicos 2024