En el día después de la dura derrota contra Platense, en Boca se preparan para dar vuelta la página y comenzarán a prepararse para el duelo ante Vélez que recién se dará en 11 días, el próximo viernes 14 de junio en La Bombonera. Luego de dicho encuentro, quedará enfrentarse con Almirante Brown por Copa Argentina y llegará el receso por Copa América, donde el plantel tendrá un puñado de días de descanso y se dará posteriormente una mini pretemporada.

En medio de esto, este lunes el Xeneize conocerá parte del desarrollo que tendrá en la Copa Sudamericana, aún sin conocer a su rival más próximo en los playoffs. Enterate de todas las novedades acá.

Las declaraciones de Diego Martínez tras la derrota con Platense

Una vez finalizado el encuentro en Vicente López en el que Boca perdió por 1 a 0, el entrenador del Xeneize, Diego Martínez, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que hizo un análisis sobre el rendimiento de sus dirigidos, y también se refirió a los rendimientos de su equipo cuando juega de visitante.

Además, también habló sobre la tarjeta roja que recibió Rojo a los 35 minutos del primer tiempo, que dejó a su equipo con un hombre menos. “Simplemente lo saludé como a todos los jugadores después del partido, no es un momento de poder tomar decisiones y hablar en este momento del partido, lo charlaremos en la semana”, comentó al respecto.

También detalló otras cuestiones relacionadas al presente de su equipo, como el rendimiento de los jugadores en el estadio de Platense, el análisis general del partido y la salida de Equi Fernández, quien se retiró del campo de juego con una molestia. Mirá todas sus declaraciones.

La inédita reacción de Marcos Rojo tras la expulsión en Platense – Boca

Boca visitó a Platense por la cuarta fecha de la Liga Profesional y tuvo una pésima tarde. El Calamar se impuso por 1 a 0 con gol de Mate Pellegrino, pero más allá del resultado, lo preocupante para el Xeneize fue su actuación en general y la de Marcos Rojo en particular. El marcador central cometió un penal alevoso, el cual no fue cobrado por el árbitro ni revisado por el VAR, pero a los 35 minutos de la primera mitad vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez.

Una vez que se retiró expulsado, Rojo se quedó en las inmediaciones de túnel y un plateista de Platense le dijo: “No le ganaste una al 9, Rojo. Una no le ganaste. Te revolcó todo el partido el 9, todo el partido te revolcó”. El marcador central lo miró fijo y le dedicó una sonrisa. Curiosa reacción de un futbolista que se acababa de ir expulsado.

¿Qué se le viene a Boca antes del receso?

El Xeneize se medirá ante Vélez en la Bombonera el próximo viernes 14 de junio a partir de las 21 horas por la quinta jornada de la Liga Profesional. La misión será sumar de a tres para no perderle pisada a los de arriba antes del receso por la Copa América.

Luego se vendrá la pretemporada y el foco estará puesto en lo que será el retorno a la competencia tras el parate con los playoffs de la Copa Sudamericana como primer gran objetivo, además de la Liga Profesional y la Copa Argentina, en la que se medirá ante Almirante Brown en Mendoza.

El sorteo de la Copa Sudamericana

Este lunes 3 de junio desde las 13 horas de Argentina, en la sede de CONMEBOL ubicada en Luque, Paraguay, se realiza el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y los de la Copa Sudamericana, con el asterisco allí de que previamente se desarrollarán los playoffs entre los segundos de cada grupo y los terceros de Libertadores que cayeron al certamen de segundo orden continental.

Con River, San Lorenzo y Talleres atentos al sorteo en busca de la “Gloria Eterna” y Boca, Racing, Belgrano, Rosario Central, Lanús y hasta Estudiantes prestando atención al de Sudamericana, este lunes en Luque se sellará la cuota de suerte de cada equipo respecto a los rivales que le tocarán por el resto de las copas.

Riquelme espera un gesto de AFA y Mascherano con los citados a los Juegos Olímpicos

El pasado sábado 1 de junio, Javier Mascherano dio la prelista para los amistosos que la Selección Argentina sub 23 afrontará antes de los Juegos Olímpicos ante su par de Paraguay la próxima semana. En la misma, el entrenador eligió a 23 futbolistas entre los que se encuentran cuatro de Boca: Leandro Brey, Ezequiel Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón.

Todos ellos tienen un pie adentro en París 2024 y se suman a los amistosos para terminar de ganarse su lugar, teniendo en cuenta que de los 23 citados, quedarán 18 en la nómina final, aunque serán marginados algunos más debido a que Mascherano podrá contar con algunos jugadores de la Selección Mayor como Julián Álvarez y Nicolás Otamendi.

En este contexto, Boca -en parte- sufre que sus futbolistas vayan a los Juegos Olímpicos porque los perderá para dos duelos claves del inicio del próximo semestre, ya que aquellos que vayan con la Selección sub 23 a los JJ.OO. no podrán estar disponibles para afrontar los playoffs de 8avos de final de la Copa Sudamericana, instancia que el Xeneize jugará tras quedar segundo en su grupo detrás de Fortaleza.

Teniendo en cuenta que en la Ribera no pondrán trabas para ceder a sus futbolistas, en las últimas horas trascendió que Juan Román Riquelme -presidente de la institución boquense- espera un gesto de parte de Javier Mascherano y la AFA ante la cesión de sus jugadores a la cita olímpica.

El periodista Martín Costa reveló que en Boca especulan con que el entrenador de la Sub 23 dé el ok para que los futbolista que llame desde el Xeneize puedan sumarse a la convocatoria después de que el equipo de Diego Martínez juegue el partido de ida de los playoffs. Si bien no lo ven como algo 100% factible, puertas adentro confían en llegar a ese acuerdo debido a las buenas relaciones entre la Selección y el club.

En cuanto a tiempos, esta situación puede ser posible, ya que el duelo de ida de playoffs de la Sudamericana se jugará en la semana del 17 de julio y los JJ.OO. de París comenzarán el 26 del mismo mes. Lógicamente, llegarían más tarde que el resto de la delegación a los preparativos para la cita olímpica y Mascherano tendría solo un puñado de entrenamientos con el plantel completo. Aún así, en Boca no pierden las esperanzas de que esta situación se dé para que ambas partes queden conformes