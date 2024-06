El pasado sábado 1 de junio, Javier Mascherano dio la prelista para los amistosos que la Selección Argentina sub 23 afrontará antes de los Juegos Olímpicos ante su par de Paraguay la próxima semana. En la misma, el entrenador eligió a 23 futbolistas entre los que se encuentran cuatro de Boca: Leandro Brey, Ezequiel Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón.

Todos ellos tienen un pie adentro en París 2024 y se suman a los amistosos para terminar de ganarse su lugar, teniendo en cuenta que de los 23 citados, quedarán 18 en la nómina final, aunque serán marginados algunos más debido a que Mascherano podrá contar con algunos jugadores de la Selección Mayor como Julián Álvarez y Nicolás Otamendi.

En este contexto, Boca -en parte- sufre que sus futbolistas vayan a los Juegos Olímpicos porque los perderá para dos duelos claves del inicio del próximo semestre, ya que aquellos que vayan con la Selección sub 23 a los JJ.OO. no podrán estar disponibles para afrontar los playoffs de 8avos de final de la Copa Sudamericana, instancia que el Xeneize jugará tras quedar segundo en su grupo detrás de Fortaleza.

Teniendo en cuenta que en la Ribera no pondrán trabas para ceder a sus futbolistas, en las últimas horas trascendió que Juan Román Riquelme -presidente de la institución boquense- espera un gesto de parte de Javier Mascherano y la AFA ante la cesión de sus jugadores a la cita olímpica.

El gesto de Mascherano y AFA que esperan en Boca

El periodista Martín Costa reveló que en Boca especulan con que el entrenador de la Sub 23 dé el ok para que los futbolista que llame desde el Xeneize puedan sumarse a la convocatoria después de que el equipo de Diego Martínez juegue el partido de ida de los playoffs. Si bien no lo ven como algo 100% factible, puertas adentro confían en llegar a ese acuerdo debido a las buenas relaciones entre la Selección y el club

En cuanto a tiempos, esta situación puede ser posible, ya que el duelo de ida de playoffs de la Sudamericana se jugará en la semana del 17 de julio y los JJ.OO. de París comenzarán el 26 del mismo mes. Lógicamente, llegarían más tarde que el resto de la delegación a los preparativos para la cita olímpica y Mascherano tendría solo un puñado de entrenamientos con el plantel completo. Aún así, en Boca no pierden las esperanzas de que esta situación se dé para que ambas partes queden conformes. ¿Se dará?

Mascherano y AFA ya tuvieron un gesto con Boca en el caso Valentini

Nicolás Valentini es un pilar para Javier Mascherano, ya que fue parte de cada una de sus convocatorias y fue titular en todos los partidos del Preolímpico. Sin embargo, por su conflicto contractual y por la normativa de AFA de no ceder a la Selección a futbolistas que se encuentran en conflicto con sus clubes, el zaguero zurdo quedó afuera de la lista de los amistosos previos a los JJ.OO.

Los posibles rivales de Boca en los playoffs de la Sudamericana

El Xeneize quedó clasificado como el 5° mejor segundo y se enfrentará con el 5° peor tercero de la Copa Libertadores. El mismo aún no está resuelto, ya que todavía debe culminar la participación de Estudiantes, Gremio y Huachipato en el grupo C del certamen de primer orden. De estos tres, uno solo bajará a la Sudamericana y puede ser un posible rival de Boca.

Sin embargo, estos no son las únicas alternativas, ya que Libertad de Paraguay, Independiente del Valle y Liga de Quito son otras alternativas basadas en las ubicaciones en las que pueden terminar una vez que el grupo C se defina.

La lista completa de convocados por Javier Mascherano para la Selección Sub 23

Leandro Brey (Boca Juniors)

Kevin Zenón (Boca Juniors)

Ezequiel Fernández (Boca Juniors)

Cristian Medina (Boca Juniors)

Pablo Solari (River Plate)

Claudio Echeverri (River Plate)

Marco Di Cesare (Racing Club)

Juan Nardoni (Racing Club)

Luciano Gondou (Argentinos Juniors)

Bruno Amione (Santo Laguna -México-)

Lucas Esquivel (Paranaense -Brasil-)

Alan Varela (FC Porto -Portugal-)

Lucas Beltrán (Fiorentina -Italia-)

Gonzalo Luján (San Lorenzo)

Santiago Castro (Bologna FC -Italia-)

Kevin Lomónaco (Tigre)

Santiago Hezze (Olympiacos FC -Grecia-)

Thiago Almada (Atlanta United FC -EEUU-)

Fabricio Iacovich (Estudiantes de La Plata)

Giuliano Simeone (Dep. Alavés -España-)

Joaquín García (Vélez Sarsfield)

Damián Fernández (Vélez Sarsfield)

Thiago Fernández (Vélez Sarsfield)