Boca está muy cerca de concretar una de sus prioridades en lo que a la renovación de contratos se refiere. Según informó este sábado el periodista Tato Aguilera en TyC Sports, el Consejo de Fútbol alcanzó un principio de acuerdo con Nicolás Valentini, defensor que muy probablemente disputará los Juegos Olímpicos de París con la Selección Argentina y cuyo vínculo con el club expira en diciembre de este año.

El Xeneize había hecho una oferta inicial al jugador y su representación, quienes devolvieron una cotrapropuesta que ya habría sido avalada. Ese acuerdo implica una considerable mejora salarial, además de un vínculo de larga duración que se extendería hasta finales de 2027 o 2028.

A cambio de haber aceptado las exigencias de Valentini, Boca logró su cometido de fijar una importante cláusula de rescisión de 15 millones de dólares que se elevaría a 18 millones si se pretende ejecutar sobre el cierre de un mercado de fichajes. Así, el club se protege del interés que el jugador despertó en clubes europeos como Olympiacos de Grecia y Lazio de Italia.

Cabe destacar que al regreso de su primera convocatoria con la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni, durante una Fecha FIFA de marzo en la que no sumó minutos pero sí sumó experiencia junto a una amplia mayoría de jugadores campeones del mundo, el defensor ya había manifestado su deseo de continuar en el Xeneize.

¿Qué otras renovaciones son prioritarias en Boca?

Con el principio de acuerdo al que se llegó con Nicolás Valentini, a Boca le quedan otras tres renovaciones prioritarias por concretar. Según había adelantado el periodista Augusto César en ESPN, los futbolistas que con los que el club quiere seguir contando en 2025 son Edinson Cavani, Luis Advíncula y Pol Fernández.

Dos referentes en evaluación

Distinta es la situación de Sergio Romero y Darío Benedetto, dos referentes dentro del vestuario que si bien también finalizan contrato en diciembre de este año, no tienen la renovación asegurada y serán evaluados durante la continuidad del año.

Chiquito todavía no ha podido regresar desde su lesión y ha permitido ganar terreno a Leandro Brey, el arquero de la Selección Argentina durante el Torneo Preolímpico de Venezuela que la directiva de Boca quiere comenzar a consolidar de cara al futuro. Pipa, que más de una vez se rumoreó que estuvo cerca de dejar el club, ha perdido mucha continuidad y no terminó de aprovechar su vuelta a la titularidad, por Copa Sudamericana ante Nacional de Potosí, ya que aunque no tuvo una mala producción desperdició un penal que pudo valer una victoria en el estreno internacional.