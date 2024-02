La espera terminó, Diego Martínez ya festeja su primera victoria oficial al frente de Boca Juniors. Por la tercera jornada de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, el Xeneize hizo un enorme primer tiempo ante Tigre y se llevó los tres puntos como visitante.

Luego de los empates en los dos primeros duelos ante Platense y Sarmiento de Junín, los de azul y oro dieron una buena muestra de carácter y escalaron en la tabla. Miguel Merentiel y Darío Benedetto comandaron el ataque con una ráfaga goleadora de 5 minutos que determinaría el 2-0 final.

Así, con el aporte de los dos goleadores, Boca no extrañó a Edinson Cavani, ausente por una sobrecarga muscular ante los juninenses. Ahora, el Xeneize recibirá a Defensa y Justicia en su debut en La Bombonera en este 2024 y Martínez explicó la situación del Matador de cara a ese compromiso.

“Edi por suerte está bien. Nos dieron buenas noticias los estudios, que no era algo tan grave. Evaluaremos en estos días de acá al partido con Defensa si puede estar disponible“, analizó el DT en conferencia de prensa sobre un posible retorno del uruguayo para el enfrentamiento de este sábado a las 19.15.

¿Benedetto se ganó la titularidad?

Desde el arranque, el Pipa tuvo una enorme oportunidad y no la desaprovechó al estampar el 2-0 con una exquisita definición. Por eso, Martínez no escatimó en elogios: “Contento por él porque un futbolista de su talla y de su jerarquía se puso al servicio del equipo. La gente que está en el día a día con nosotros lo ve contento, bien“.

Y se extendió, refiriéndose a la competencia interna: “Siempre hay once que están felices y el resto no. Que eso no rompa la armonía del día a día que es tan importante. (Benedetto) hizo un muy bien partido, tiene un margen para dar mucho más. Lo que nos genera expectativa es que es un futbolista que te mira a los ojos, escucha y quiere seguir aprendiendo“.

¿Cómo quedó Boca en la Copa de la Liga?

Con esta primera victoria, el Xeneize escaló en la Zona B, metiéndose momentáneamente en puestos de clasificación a la siguiente etapa. Ocupa el cuarto lugar con 5 puntos, mientras que Godoy Cruz y Newell’s lideran el grupo con puntaje ideal tras las tres primeras fechas.