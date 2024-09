El DT tiene que abandonar esa línea de cinco que no sirve para nada y animarse a poner tres delanteros para ir con todo a La Bombonera.

Boca tiene todo para ganarle a River en el Superclásico. Lo único que necesita es que Diego Martínez se saque el miedo de encima, que se saque los complejos, y que vuelva a ser él. Además, ya le ha ganado a River, cuando lo eliminó de la Copa de la Liga 3 a 2.

Martínez se tiene que olvidar del engendro ese de la línea de 5 que no sirve para nada, solamente para quedar bien con tus centrales. El sábado es línea de 4 a lo Boca de Bianchi y tres delanteros: Cavani, siempre y cuando esté bien, Milton Giménez y Miguel Merentiel.

El DT tiene que demostrar que no tiene miedo, que quiere ganar y atacar en La Bombonera. Eso es Boca: La Bombonera, actitud, salir a atacar, poner delantero; no jugar con miedo y línea de 5.

Encima, River llega diezmado. Gallardo sabe que no tiene la clasificación asegurada en la Copa Libertadores y va a guardar jugadores. Y si esto no fuera poco, el Millonario no ha mejorado desde el regreso del Muñeco.

Diego, es tu oportunidad, aprovechala.