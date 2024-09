Luis Advíncula y Paulo Díaz fueron protagonistas de la conferencia de prensa que anticipa al Superclásico de este sábado. En la misma, se dio un momento insólito que generó risas en el jugador de Boca y en el de River respectivamente, vinculada a la final de Madrid de la Copa Libertadores 2018 en la que ninguno de los dos fue partícipe, ya que arribaron a sus clubes tiempo después de aquel partido.

Es que en concreto, al lateral derecho le preguntaron si su reciente cruce con Enzo Pérez en un partido ante Estudiantes estuvo vinculada con alguna chicana de parte del ex River sobre la final de Madrid. Advíncula, sin rodeos, reaccionó con una irónica risa y una inesperada respuesta.

“¿En serio? Ja, es increíble. Lo de Madrid ya está, yo ni estaba hermano. Además, no sé donde viste mi enojo. Simplemente me pareció que hizo un gesto que se lo dije de una manera saturada, no como una puteada. Con Enzo hemos tenido una relación de respeto siempre que nos enfrentamos, así que le remarqué eso“, sentenció Advíncula de manera contundente.

Paulo Díaz, ante una respuesta del mismo periodista, relacionada a si River debía jugar con titulares o suplentes, respondió de manera concisa: “Los Superclásicos son Superclásicos. Nosotros vamos a querer salir a ganar, la gente de River también va a querer lo mismo. Por más que tengamos un partido importante después. Vamos a ir por eso“.

Luis Advíncula será titular en el Superclásico

Según informó el periodista Emiliano Raddi en ESPN, el entrenador de Boca confirmó como titulares a Sergio Romero, Luis Advíncula, Cristian Lema, Lautaro Blanco, Cristian Medina, Pol Fernández, Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

El goleador uruguayo y Advíncula dejaron atrás sus lesiones y estarán en condiciones de jugar el Superclásico desde el arranque. Con estos nombres dados como inicialistas por el DT, aún le quedan dos puestos a definir, y para los mismos hay 4 nombres posibles: Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Ignacio Miramón y Jabes Saralegui.

La terna arbitral completa para el Superclásico

Nicolás Ramírez le ganó la pulseada a Yael Falcón Pérez y a Facundo Tello y será el árbitro principal del Boca – River que se disputará el próximo sábado 21 de septiembre a las 16 horas en La Bombonera. El nacido en González Catán de 37 años es catalogado como uno de los mejores colegiados de la Argentina y tendrá su primera experiencia en un Superclásico.