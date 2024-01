Hace mucho tiempo que se viene hablando del futuro de Luis Advíncula con la camiseta de Boca. Hubo ofertas del exterior para sacarlo de Brandsen 805, donde Botafogo se comunicó formalmente, pero también desde su representación lo ofrecieron a Corinthians. Y claro, el mercado brasileño posee mejores condiciones económicas que el argentino.

Al ex defensor de Rayo Vallecano, que aún sigue luciendo la camiseta de la Selección de Perú, le queda un año de contrato con el Xeneize, y si bien Juan Román Riquelme quiere que renueve su estadía, no hubo ningún llamado. “Él quiere rentabilizar este camino que le queda por recorrer en el fútbol. Tenemos que sentarnos y dialogar”, indicó al respecto Horacio Rossi, su representante.

Por medio de una entrevista con TyC Sports, el empresario destacó que “esto es una cuestión de a dos. Luis tiene la intención de renovar, pero dependerá de Boca“. Y luego añadió: “Nosotros no podemos hacer oídos sordos a las ofertas que le llegan a nuestros clientes, usamos el canal que corresponde para este tipo de situaciones que es acercarlas al club y a partir de ahí el club toma la decisión que cree oportuna”.

Respecto a la razón por la que siente que es conveniente acercar propuestas de otros equipos que quieren quedarse con el lateral derecho que pasó por Newell’s Old Boys, Rossi aseguró que “acá hay que analizar el contexto, cada futbolista con su edad y su momento. El contexto en el que hoy estamos es que a Luis le quedan 10 meses de contrato, tiene 33 años, el 2 de marzo cumple 34 y, como todo jugador con una carrera útil con fecha de caducidad, quiere sacarle el mayor rendimiento. Entonces, es una cuestión de responsabilidad presentar las ofertas que han llegado”.

Sobre el final, comentó que la negociación por Luis Advíncula no se dará con Riquelme, sino que con otros miembros del Consejo de Fútbol: “Hay que sentarse a hablar, más por el rendimiento que mostró en la CONMEBOL Libertadores. Tiene tres años más al máximo nivel. Nosotros nos vamos a reunir con Raúl Cascini o Marcelo Delgado, no necesariamente con el presidente”, esbozó.

Advíncula, sobre marcharse a Arabia: “Voy caminando”

Advíncula, a modo de broma pero con sinceridad, soltó: “¿Yo? Caminando. Desde acá voy caminando, con mi turbante y camello“. Además, comparó esta situación con la de André Carrillo, su compañero en la Selección de Perú: “Él fue muy inteligente, y tiene mucha suerte. Él es un tipo muy relajado, y yo si tuviera su billetera también estaría así de relajado, ja“, bromeó.

Así, y todo, Advíncula se mostró feliz de estar en el Xeneize y en Argentina: “Yo le saco hasta el último impuesto a Boca, ja. Almuerzo en el club, desayuno en el club. Me tratan muy bien, en la cocina me quieren mucho“. “Vivir en Buenos Aires es hermoso. Yo vivo solo y me pegaría un tiro si viviera en un country“, cerró respecto al tema. Sinceridad total.

La oferta que Boca rechazó por Advíncula

En las últimas horas, Botafogo le hizo una oferta formal a Boca por Luis Advíncula, que fue rápidamente rechazada. El club brasilero pensaba hacerle un contrato elevado al marcador de punta con una duración de 3 años, pero el millón de dólares que puso sobre la mesa para comprar su ficha no convenció a la dirigencia azul y oro. El Rayo se queda, pero ¿hasta cuándo?

Los números de Advíncula en Boca

El futbolista peruano logró cambiar los murmullos por ovaciones en La Bombonera, para comenzar un nuevo año con cartel de referente y siendo uno de los favoritos de los hinchas de Boca. En total, lleva disputados 101 partidos oficiales con el club, aportó 5 goles, 4 de ellos en la pasada edición de la CONMEBOL Libertadores, y 5 asistencias.