Carlos Palacios reveló qué le dijo Riquelme en su llegada a Boca: "Espero responderle dentro de la cancha"

Los futbolistas de Boca Juniors volvieron este jueves a la actividad al presentarse en el predio de Ezeiza para afrontar la primera pretemporada bajo las órdenes de Fernando Gago. Como única cara nueva en el equipo, Carlos Palacios entrenó por primera vez con la indumentaria del Xeneize.

La dirigencia liderada por Juan Román Riquelme completó la incorporación de este viejo anhelo con efectividad de forma anticipada la negociación con Colo Colo. Así, el de la Selección de Chile ya está disponible para los amistosos de verano y el inicio de los partidos oficiales.

La Joya pasó las fiestas en su país natal y al llegar a Argentina para sumarse al plantel dialogó con los medios. Palacios se refirió a la oportunidad de vestir la camiseta azul y oro y reveló detalles sobre su última charla con el presidente del club.

“Con Román conversé cuando estuve allá y ahora me mandó mensaje por el año nuevo: me dijo que esperaba que consiguiéramos muchos títulos, yo espero responderle dentro de la cancha todo lo que hizo para buscarme y para llevarme a Boca“, explicó Palacios.

Y palpitó su ciclo en el club de la Ribera: “Feliz con el año nuevo, un año diferente, vistiendo una camiseta pesada, importante que conlleva muchas cosas. Tengo ganas de empezar a jugar, de jugar en la Bombonera y de ganar muchos títulos”.

Palacios habló de la exigencia de jugar en Boca

“En su momento no trabajé el físico, no me preocupaba por eso. Ahora soy un jugador más maduro, más completo, entonces tengo que estar en cada detalle. Este pase a Argentina va a ser muy importante, tengo que estar preparado para todo porque va a ser un mundo diferente”, analizó el atacante.

Y describió lo que significa jugar en el Xeneize: “Todos sabemos que Boca es uno de los equipos más grandes del mundo. Es un ambiente muy pesado, con mucha gente. Me mandaron muchos mensajes. Me siento muy bien, feliz. Solo espero responderles dentro de la cancha”.