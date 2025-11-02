Es tendencia:
Changuito Zeballos armó una gran jugada y generó el penal, pero después lo erró en Estudiantes vs. Boca por el Torneo Clausura

La joya del Xeneize, en una nueva oportunidad como titular, desperdició una chance clave para su equipo.

Por Agustín Vetere

Exequiel Zeballos, delantero de Boca.
Por la Fecha 14 del Torneo Clausura 2025, Estudiantes de La Plata y Boca Juniors se enfrentan este domingo en el Estadio UNO. Por la cima de la Zona A, los de Claudio Úbeda y los de Eduardo Domínguez se enfrentaban entre sí en un duelo crucial de cara a los octavos de final.

Ante un estadio repleto de hinchas locales, el partido tuvo un primer tiempo caliente en el que hubo pocas jugadas de frente a los arcos, pero mucha intensidad. Hacia el entretiempo, el Xeneize desperdició una chance ideal para irse al descanso en ventaja.

Es que Exequiel Zeballos había fabricado una falta en el área del Pincha tras ganarle a la última línea. El santiagueño había superado a Facundo Rodríguez, que lo tomó en su carrera hacia la pelota, ya dentro del rectángulo, y el delantero se dejó caer para que Rey Hilfer sancionara la infracción.

Sin embargo, y a pesar de que Fernando Muslera se había tirado para el otro lado, el remate rasante del Changuito impactó contra el palo. El de Boca eligió cruzado, pero se pasó por centímetros y no pudo gritar un nuevo gpl con la azul y oro.

Así, los de Domínguez se salvaron de la desventaja en el entretiempo en un partido apretado. Zeballos, por su parte, perdió la chance de extender este buen momento que lo trajo a la titularidad este domingo.

El primer puesto que Boca busca reforzar en el próximo mercado de pases

Afortunadamente para el Changuito, la reanudación del partido tuvo premio para él. A los 5 del complemento, el extremo recibió de Milton Giménez, remató de primera y su zurdazo se estampó contra la pared interna del segundo palo para el 1-0 de Boca.

Los números de Zeballos en 2025

Hasta el duelo ante Estudiantes, entre todas las competencias, el nacido en La Banda disputó un total de 29 compromisos en los que sumó 952 minutos. Además, aportó 4 goles y 3 asistencias.

DATOS CLAVE

  • Exequiel Zeballos fabricó un penal al superar a Facundo Rodríguez en el área de Estudiantes.
  • El remate de penal de Zeballos impactó contra el palo, evitando el gol para Boca.
  • Exequiel Zeballos anotó el 1-0 para Boca a los 5 minutos del complemento con un zurdazo.
Agustín Vetere

