Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

El primer puesto que Boca busca reforzar en el próximo mercado de pases

Cada vez falta menos para que comience la ventana de transferencias de verano y el Xeneize empieza a planificar sus movimientos.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
© GettyJuan Román Riquelme, presidente de Boca.

Si bien todavía se disputa el Torneo Clausura 2025 y Boca está en plena lucha para clasificar a los octavos de final y al mismo tiempo asegurar su participación en la próxima Copa Libertadores, es un hecho que cada vez falta menos para el mercado de pases. En ese sentido, Juan Román Riquelme empezó a planificar qué sector apuntará a reforzar como máxima prioridad.

Después de que hace un puñado de meses resolvió disolver el Consejo de Fútbol y derivó en las salidas de Raúl Cascini y Mauricio Serna, quedando únicamente Marcelo Delgado como sobreviviente, ahora el presidente del Xeneize estará al frente de la ventana de transferencias en el verano venidero. Con la clara intención de mejorar el plantel, el foco estará puesto allí.

Lo cierto es que, según pudo saber Bolavip, Boca buscará un delantero. Dado lo ocurrido en el último tiempo, la prioridad absoluta es la contratación de un ‘9’. Las constantes lesiones en dicho sector de la cancha, sumado al bajo nivel individual que acumulan los futbolistas y la baja eficacia, que repercuten directamente en lo colectivo, derivaron en esta clara conclusión.

Edinson Cavani y Miguel Merentiel, delanteros uruguayos de Boca. (Getty Images)

Edinson Cavani y Miguel Merentiel, delanteros uruguayos de Boca. (Getty Images)

Es una realidad que Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez están lejos de mostrar sus mejores versiones. Este ítem también es fundamental para que Riquelme esté convencido de que sea un puesto a mejorar de cara a la siguiente temporada. Además, se espera que se busque un salto de calidad que mejore drásticamente el ataque del Xeneize en 2026.

El experimentado uruguayo estuvo más tiempo lesionado que disponible para los entrenadores, lo que incrementó notablemente en las últimas semanas. La Bestia, de óptimas condiciones físicas, está inmerso en un bajón futbolístico y no posee la misma racha goleadora que antes. El ex Banfield tiene múltiples altibajos y no logra conseguir una racha regular en lo individual.

Publicidad

Este conjunto de motivos, sumado a que se espera que Boca sea protagonista en la próxima Copa Libertadores y vuelva a pelear todos los frentes en el ámbito doméstico, hacen que necesite tener más y nuevas variantes en el centro del ataque. Es por eso que Riquelme, y Delgado como su principal ladero, vayan en busca de un goleador para cambiar la cara el año que viene.

Milton Giménez, delantero de Boca. (Getty Images)

Milton Giménez, delantero de Boca. (Getty Images)

DATOS CLAVE

  • El protagonista Juan Román Riquelme (presidente de Boca) planifica la contratación de un delantero “9” como máxima prioridad.
  • La decisión de Boca se debe a las constantes lesiones y el bajo nivel de los delanteros actuales (Cavani, Merentiel y Giménez).
  • Riquelme estará al frente de la ventana de transferencias en el próximo verano tras disolver el Consejo de Fútbol.
Publicidad
Fue campeón de Champions con Inter, tuvo un polémico pase directo a Milan y lo expulsaron de un Mundial por fumar marihuana

ver también

Fue campeón de Champions con Inter, tuvo un polémico pase directo a Milan y lo expulsaron de un Mundial por fumar marihuana

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Pronósticos River Plate vs Gimnasia: el Millonario quiere recuperar la confianza en el Monumental
Apuestas

Pronósticos River Plate vs Gimnasia: el Millonario quiere recuperar la confianza en el Monumental

Stefano Di Carlo, el nuevo presidente de River: más del 50% de los votos y una elección histórica
River Plate

Stefano Di Carlo, el nuevo presidente de River: más del 50% de los votos y una elección histórica

Con dos bajas de peso, Marcelo Gallardo presentó los convocados de River vs. Gimnasia por el Torneo Clausura
River Plate

Con dos bajas de peso, Marcelo Gallardo presentó los convocados de River vs. Gimnasia por el Torneo Clausura

Nashville - Inter Miami por los octavos de final de la MLS: ¡Minuto a minuto!
MLS

Nashville - Inter Miami por los octavos de final de la MLS: ¡Minuto a minuto!

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo