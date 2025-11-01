El primer puesto que Boca busca reforzar en el próximo mercado de pases

Si bien todavía se disputa el Torneo Clausura 2025 y Boca está en plena lucha para clasificar a los octavos de final y al mismo tiempo asegurar su participación en la próxima Copa Libertadores, es un hecho que cada vez falta menos para el mercado de pases. En ese sentido, Juan Román Riquelme empezó a planificar qué sector apuntará a reforzar como máxima prioridad.

Después de que hace un puñado de meses resolvió disolver el Consejo de Fútbol y derivó en las salidas de Raúl Cascini y Mauricio Serna, quedando únicamente Marcelo Delgado como sobreviviente, ahora el presidente del Xeneize estará al frente de la ventana de transferencias en el verano venidero. Con la clara intención de mejorar el plantel, el foco estará puesto allí.

Lo cierto es que, según pudo saber Bolavip, Boca buscará un delantero. Dado lo ocurrido en el último tiempo, la prioridad absoluta es la contratación de un ‘9’. Las constantes lesiones en dicho sector de la cancha, sumado al bajo nivel individual que acumulan los futbolistas y la baja eficacia, que repercuten directamente en lo colectivo, derivaron en esta clara conclusión.

Edinson Cavani y Miguel Merentiel, delanteros uruguayos de Boca. (Getty Images)

Es una realidad que Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez están lejos de mostrar sus mejores versiones. Este ítem también es fundamental para que Riquelme esté convencido de que sea un puesto a mejorar de cara a la siguiente temporada. Además, se espera que se busque un salto de calidad que mejore drásticamente el ataque del Xeneize en 2026.

El experimentado uruguayo estuvo más tiempo lesionado que disponible para los entrenadores, lo que incrementó notablemente en las últimas semanas. La Bestia, de óptimas condiciones físicas, está inmerso en un bajón futbolístico y no posee la misma racha goleadora que antes. El ex Banfield tiene múltiples altibajos y no logra conseguir una racha regular en lo individual.

Este conjunto de motivos, sumado a que se espera que Boca sea protagonista en la próxima Copa Libertadores y vuelva a pelear todos los frentes en el ámbito doméstico, hacen que necesite tener más y nuevas variantes en el centro del ataque. Es por eso que Riquelme, y Delgado como su principal ladero, vayan en busca de un goleador para cambiar la cara el año que viene.

Milton Giménez, delantero de Boca. (Getty Images)

