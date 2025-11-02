Estudiantes de La Plata vs. Boca EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Este domingo 2 de noviembre, se enfrentan Estudiantes de La Plata y Boca por la fecha 14 del Torneo Clausura en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El encuentro comienza a las 16:00 horas y se puede ver por TNT Sports señal. Además, el árbitro es Leandro Rey Hilfer y en el VAR está Ariel Penel.

Después de conseguir la victoria en el clásico de la ciudad frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, el elenco comandado por Eduardo Domínguez buscará alcanzar la cima de la Zona A, y así quedar más cerca de meterse en los Playoffs del certamen doméstico. Incluso, con un triunfo estaría a pocos pasos de meterse en las copas internacionales del próximo año.

Por el lado del Xeneize, dirigido por Claudio Úbeda, intentarán conseguir una nueva victoria en condición de visitante tras lo que fue el encuentro ante Barracas Central, que se había postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. De lograrlo, quedarán muy cerca de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.