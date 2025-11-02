Es tendencia:
Estudiantes de La Plata vs. Boca EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

En un duelo vibrante, el Pincha recibe al Xeneize por la fecha 14 del Torneo Clausura. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

La posible formación de Estudiantes

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

La posible formación de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Por Julián Mazzara

Belmonte marcando a Cristian Medina ante Estudiantes.
© Getty ImagesBelmonte marcando a Cristian Medina ante Estudiantes.

Este domingo 2 de noviembre, se enfrentan Estudiantes de La Plata y Boca por la fecha 14 del Torneo Clausura en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El encuentro comienza a las 16:00 horas y se puede ver por TNT Sports señal. Además, el árbitro es Leandro Rey Hilfer y en el VAR está Ariel Penel.

Después de conseguir la victoria en el clásico de la ciudad frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, el elenco comandado por Eduardo Domínguez buscará alcanzar la cima de la Zona A, y así quedar más cerca de meterse en los Playoffs del certamen doméstico. Incluso, con un triunfo estaría a pocos pasos de meterse en las copas internacionales del próximo año.

Por el lado del Xeneize, dirigido por Claudio Úbeda, intentarán conseguir una nueva victoria en condición de visitante tras lo que fue el encuentro ante Barracas Central, que se había postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. De lograrlo, quedarán muy cerca de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

julián mazzara
Julián Mazzara

