Mauricio Serna es, junto a Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, parte del Consejo del Fútbol de Boca Juniors desde que Juan Román Riquelme se encuentra como dirigente en el club. Primero como vicepresidente y ahora como mandamás, JRR confía en sus laderos para las decisiones deportivas del club. Chicho, además de haber sido una pieza vital en el Xeneize como jugador, es hoy por hoy la cara más visible del CdF.

En este sentido, este martes el colombiano habló a fondo con Infobae y reveló varias intimidades de lo que sucedió y sucede en Boca detrás de lo que se ve hacia afuera. Las novedades sobre la polémica acontecida con la renovación de Nicolás Valentini, detalles inéditos sobre la salida de Valentín Barco y el rol de Edinson Cavani en el plantel. Esto, y más, en un mano a mano con Leo Montero.

La renovación de Nicolás Valentini

El defensor de Boca se encuentra en conflicto con el club por la renovación de su contrato. Diferentes propuestas de ambos bandos trabaron las negociaciones y, por ahora, no hay acuerdo para que extienda su vínculo, el cual vence a fines de este año.

Serna detalló las complicaciones que tiene Boca con esta negociación y las posibilidades que manejan en el club al respecto: “Se hizo una negociación y no se ha podido llegar a un acuerdo, ahora está en un Stand by. Tiene contrato con nosotros hasta diciembre“, esbozó Chicho, y se refirió al motivo por el cual se lo colgó futbolísticamente hasta que su situación se resuelva: “Son decisiones que se toman, indistintamente de donde lleguen o cómo se tomen, pero nosotros, como consejo, tenemos la función de cuidar al club. Son negociaciones donde uno ofrece algo, el otro quiere otra cosa. Hay algunas que se dan mucho más fácil, hay otras que son más complejas“. Además, expresó que la situación puede cambiar: “Todo es posible. Nunca hay un no definitivo frente a muchas situaciones“, cerró sobre el tema.

La salida de Colo Barco de Boca: el inédito detalle que reveló Serna

Valentín Barco se marchó de Boca a principios de este 2024 ejecutando su cláusula de rescisión para desembarcar en el Brighton de la Premier League. Y si bien hubo varias polémicas referidas su salida, lo cierto es que Chicho Serna reveló diversas cuestiones que se desconocían al respecto.

“Cuando se involucran las familias se hace muy difícil porque en muchas de las reuniones, sobre todo con los juveniles, siempre van y participan; y eso a veces es difícil porque uno entiende que el familiar está defendiendo a su hijo o a su hermano, entonces por ahí se mezclan los sentimientos, pero siempre buscamos llegar a un final feliz. Es el objetivo. Nunca buscamos chocar por más que se presenta y es parte de todo este mundo del fútbol, de lo mediático que se maneja hoy. Tratamos de llevarlo de la mejor manera“, comenzó generalizando.

Luego, enfatizó sobre el caso de Barco en particular: “Si nos juntamos muchas veces con su familia y sí, muchas veces no tuvimos buena relación o las reuniones no salieron de la forma que pensamos. Tal vez no sólo porque ellos defendieron sus posiciones y pensábamos que estaban equivocados, pero también para ellos puede ser que los equivocados éramos nosotros. Cuando hay una negociación es más fácil entre dos, cuando somos más personas es mucho más complejo todo“.

Por último, sobre el caso del Colo, se refirió a la problemática de las cláusulas de rescisión, algo que incluso Riquelme se refirió al respecto hace un tiempo atrás: “Las cláusulas influyen. Las negociaciones se empiezan ofreciendo o pidiendo un monto y de ahí hay muchas ramas. ‘A tantos años, hay que subir la cláusula o no hay que subirla, quiero o no objetivos’, se empieza a evaluar. Por eso las negociaciones no son tan sencillas“, finalizó.

El rol Cavani en Boca

Mauricio Serna también se refirió a lo que influye tener a Edinson Cavani en el plantel xeneize y, entre sus testimonios, contó como se gestó su arribo a mediados del 2023.

“Cavani cumple las expectativas cada día. La gente solo lo ve en los partidos, pero nosotros que estamos ahí todos los días, vemos la manera cómo se entrena, cómo se cuida, se alimenta. Es un gran profesional. Además hay una cosa muy importante. Si fuese un argentino acá todavía la gente estaría de fiesta. Valoro mucho más que no sea argentino y que quiera, porque si no quería Cavani darse el gusto de ponerse la camiseta de Boca, no lo hubiera hecho. No lo hizo por plata y estamos seguros que no lo hizo por eso“, señaló el miembro del Consejo de Fútbol de Boca.

Además, esbozó: “Él llegó libre y uno ve cómo motiva, cómo quiere que el equipo trabaje y cómo él lo siente. Nosotros estamos encantados de poder tenerlo en nuestro club, que defienda nuestros colores, que defienda y ame, porque ha demostrado que verdaderamente quería hacerlo. Hace muchos años había dicho que le gustaría ponerse la camiseta de Boca y finalmente se dio. Cuando lo vimos entrenando, marcando goles importantes… para nosotros es un orgullo tenerlo“.