La derrota de Boca ante Platense en Vicente López por la cuarta fecha de la Liga Profesional no fue una más. Es cierto que todavía queda mucho recorrido en el certamen doméstico y que, probablemente, el equipo de Diego Martínez va a ser uno de los protagonistas. Pero no gustaron las formas ni tampoco el rendimiento general que el equipo presenta en condición de visitante.

Juan Román Riqueme se hizo presente en la previa del amistoso del martes y dialogó con el plantel completo. Hasta el momento no se sabía qué había dicho el presidente en la misma, pero fue Chiquito Romero el encargado de contar lo sucedido y lo hizo en diálogo con el Canal de Boca.

La charla de Riquelme con el plantel

“Nosotros somos conscientes y yo lo dije ni bien pasó el partido de Platense. A nosotros lo que más nos está costando son los partidos de visitante, esos que sabes que van a ser luchados como nos pasó con Atlético Tucumán que no iba a ser un partido sencillo. Hoy el fútbol no se gana con los colores o el escudo, si no competís tenés mucho por perder y más en este club”, relató Romero.

Además, agregó: “Pero nosotros estamos todos alineados en un mismo camino. Nuestro presidente lo único que dijo fue que estamos a tiempo, que tenemos un plantel espectacular, que nosotros tenemos que entender que somos Boca y tenemos que competir. El entrenador tiene una idea de juego, entrenamos y hacemos todo en el partido para seguir esa idea. También hay que entender que cuando no se puede está el corazón, la entrega, los huevos, la garra… Tenemos que lograr eso. El bien común es que a Boca le vaya bien”.

Chiquito Romero. (Foto: IMAGO).

Chiquito y la ilusión por renovar su contrato

El arquero firmó la extensión de su contrato con Boca hasta fines de 2025 y detalló cómo se sintió al hacerlo: “Es un día muy importante para mí. Una decisión familiar que tomamos ya hace casi tres años atrás y tener la posibilidad de extender el vínculo con el club… Un lugar que nos recibió, tanto a mí como a mí familia, con los brazos abiertos, que nos brindaron todo desde el primer día, la verdad que fue algo espectacular. Tanto yo como mi familia estamos muy agradecidos. Tendremos que trabajar el doble para devolver esta renovación y darle alegrías a Boca que para eso llegué”.