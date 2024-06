Te voy a redoblar la apuesta, no solo la Eurocopa no es más difícil que un Mundial sino que esta Copa América es mejor que la Eurocopa.

Refutar que un Mundial es más difícil que una Eurocopa casi que no tiene sentido porque me parece una estupidez y algo ridículo. Un Mundial sin Brasil, pentacampeón del mundo, sin Argentina, que tiene a Messi y tuvo a Diego Maradona y Alfredo Di Stéfano, tres de los cuatro mejores futbolistas de la historia junto a Pelé, no tiene sentido.

Pero Mbappé, te voy a redoblar la apuesta: no solamente que la Eurocopa no es más difícil que un Mundial sino que esta Copa América es mejor que la Eurocopa.

Tenemos al actual campeón del mundo, Argentina. Tenemos a Brasil, el mejor seleccionado de la historia. Y además la juega Messi, para la mayoría, el mejor futbolista de la historia. Entonces Kylian querido, si Diego estuviera vivo te diría “LTA Mbappé, vos también la tenés adentro”.

Empezá a respetar a los campeones del mundo de una vez por todas. Vos también sos campeón del mundo, ganaste en Rusia 2018 y sos un fenómeno. Para mí estás llamado a ser el heredero de Messi y de Cristiano Ronaldo. En Real Madrid seguramente te vas a cansar de ganar títulos y batir récords, ganar Champions, Balones de Oro… Sos un fenómeno, pero respetá a los campeones del Mundo.

Primero un Mundial, después la Copa América de este año y tercero la Eurocopa.