Boca trabaja pensando en los últimos dos partidos del semestre, con la reunión con Juan Román Riquelme todavía latente y con la derrota en Vicente López cada vez más lejos. Los entrenamientos a cargo de Diego Martínez apuntan al duelo con Vélez, del próximo viernes.

La renovación de Sergio Romero, la situación física de Ezequiel Fernández y los posibles refuerzos son los temas principales del club de la Ribera en este viernes 7 de junio. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Chiquito Romero detalló qué les dijo Juan Román Riquelme en su reunión con el plantel de Boca

Sergio Romero y Juan Román Riquelme. (Foto: IMAGO)

La derrota de Boca ante Platense en Vicente López por la cuarta fecha de la Liga Profesional no fue una más. Es cierto que todavía queda mucho recorrido en el certamen doméstico y que, probablemente, el equipo de Diego Martínez va a ser uno de los protagonistas. Pero no gustaron las formas ni tampoco el rendimiento general que el equipo presenta en condición de visitante.

Juan Román Riqueme se hizo presente en la previa del amistoso del martes y dialogó con el plantel completo. Hasta el momento no se sabía qué había dicho el presidente en la misma, pero fue Chiquito Romero el encargado de contar lo sucedido y lo hizo en diálogo con el Canal de Boca.

Versiones cruzadas entre Boca y la Selección Argentina sobre la lesión de Equi Fernández

Equi volvió con molestias pero sin lesión. (Foto: IMAGO)

Equi tuvo que regresar de la Selección Argentina al Xeneize el pasado martes debido a una lesión que confirmaron como un desgarro. Desde AFA no notificaron formalmente la lesión pero sí lo desafectaron de las prácticas y volvió a Boca para realizar la recuperación pertinente.

Sin embargo, el cuerpo médico xeneize descartó una lesión y se sumará a los entrenamientos a la par del resto del plantel boquense pensando en el duelo ante Vélez de la Liga Profesional, que se disputará el próximo viernes en La Bombonera.

Riquelme se ilusiona con un refuerzo: “Lo de Boca es una posibilidad”

El mediocampista ofensivo interesa en Boca. (Foto: Independiente Rivadavia)

Por el momento, no hubo una oferta formal de club a club para sumar a Matías Reali, pero fue el propio futbolista de Independiente Rivadavia quien sorprendió a todos al confirmar que “lo de Boca es una posibilidad”. Incluso, después de lo que fue la derrota frente a Unión, aseguró en la misma entrevista con el programa radial Dos de Punta, de Mendoza, que “es una realidad y está a la vista de todos, no se puede ocultar”.

El Xeneize no es el único equipo que tiene en carpeta a Reali, pero a sus 26 años quiso desligarse de toda la situación: “Estoy pensando en Independiente Rivadavia y cada punto vale oro”, detalló. Pese a ello, no pudo evitar confirmar que “hubieron sondeos y propuestas pero aún no ha pasado nada”.