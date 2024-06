Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 24 de junio de 2024, con el foco puesto en el mercado de pases. En España dieron a conocer cuánto ofertó Real Madrid por Franco Mastantuono. Por otro lado, el interés del Millonario por Franco Carboni, el lateral de buen porte que tiene contrato con Inter de Milan. Además, el malestar en los hinchas por una serie de declaraciones desafortunadas de Salomón Rondón y cómo será la pretemporada.

La oferta del Real Madrid por Mastantuono

Sport, el medio español, informó que Real Madrid ofertó 20 millones de euros por Franco Mastantuono, a pagar entre una suma fija y objetivos cumplibles. River todavía no respondió a dicho ofrecimiento, pero se estima que lo va a descartar ya que la cláusula de salida del pibe de 16 años es de 45 millones de euros. Cabe recordar que, por tener pasaporte europeo, el enganche podría salir en este mismo mercado de pases. Por otro lado, el Merengue ya tendría un acuerdo con el futbolista por su contrato, pero para que salga debe acordarlo también con River.

Franco Mastantuono. (Foto: IMAGO).

River quiere a Franco Carboni

En las últimas horas surgió con fuerza que River pretende incorporar a Franco Carboni, el lateral por izquierda que pertenece a Inter de Milan, pero que tuvo algunos préstamos en los últimos años. Desde 2024 se desempeña en Ternana Calcio, de la Serie C de Italia. La intención del Millonario es conseguir un préstamo por 18 meses y que venga a pelear por un puesto.

La frase de Rondón que generó bronca en los hinchas

Luego de pasar sin pena ni gloria por River, Salomón Rondón destapó la olla y en las últimas horas se conocieron declaraciones que molestaron en los hinchas. En diálogo con La Vinotinto Podcast, el atacante venezolano había dicho que River fue solamente un club más en su carrera y que no le había ido mal.

Por otro lado, también dijo: “Tuve varias discusiones con compañeros en River, uno me dijo que era un pelotudo. Se enfadaron porque hice público mi descontento cuando que tenía que comprar una tele y no tenia pesos, tenia euros y no me los aceptaban, ven eso normal?”.

Salomón Rondón. (Foto: Getty).

Cómo será la pretemporada de River

El plantel de River quedó licenciado a partir de 14 de junio y el reencuentro será el 1 de julio. Habrá exámenes médicos de rutina y luego comenzará la preparación con foco en hacer una buena base física. La pretemporada será en el Hotel Hilton de Pilar y además habrá dos partidos amistosos en el Monumental: el primero el 9 de julio contra Millonarios y el otro ante Olimpia de Paraguay el 13 del mismo mes. La competición oficial regresará el fin de semana del 21 de julio y allí el club de Núñez recibirá a Lanús por la sexta fecha de la Liga Profesional.