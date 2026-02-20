Claudio Úbeda dio la clave para que Boca revierta el mal momento tras el empate con Racing: “Ese es el camino”

En una noche picante en La Bombonera donde los hinchas silbaron a Edinson Cavani y luego a todos los jugadores, Boca empató 0-0 frente a Racing por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. En un partido sin emociones y con muy pocas situaciones de cara a los arcos, el Xeneize y la Academia no se pudieron sacar ventajas, por lo que repartieron un punto para cada lado.

Como es habitual, Claudio Úbeda asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada compromiso disputado en el campeonato doméstico. Como no podía ser de otra manera, el entrenador se refirió a los chiflidos que recibió el equipo y él mismo tanto antes, durante y después del enfrentamiento contra el elenco de Avellaneda.

Lo cierto es que, sin titubear, el DT sentenció: “Para volver a reconquistar al hincha hay que ganar, ese es el camino“. Pocos segundos más tarde de hacer hincapié en la relación con los fanáticos que parece totalmente rota, continuó con su relato. “Entendemos al hincha. Lo positivo de hoy es la actitud y el orden. Me voy tranquilo“, manifestó delante del micrófono y las cámaras presentes.

Claudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Estamos en una etapa en la que necesitamos resultados. El Mundo Boca exige ganar y lo tenemos claro“, advirtió el Sifón en un tono que no dejó dudas a nadie en la sala. “Vamos a encontrar el camino, no tengo dudas. Vamos a seguir trabajando“, expresó de cara al futuro inmediato.

Más declaraciones de Claudio Úbeda

“Lo que nos faltó es más volumen de juego, sabíamos que nos podía pasar, y aprovechar las situaciones. El equipo nos dejó tranquilos por la actitud. El empate no alcanza, hay que ganar. Sabíamos que iba a ser un partido complejo, de mucha lucha. Terminó siendo eso”, sostuvo el entrenador en la rueda de prensa.

En cuanto a Edinson Cavani y a Miguel Merentiel que estuvieron lejos de satisfacer con sus rendimientos individuales, deslizó: “Los dos están volviendo de lesiones y de no tener continuidad en el juego. Que sigan teniendo competencia y que empiecen a meterla, los goleadores viven de hacer goles”.

Los jugadores de Boca tras igualar ante Racing en el Torneo Apertura 2026. (Getty Images)

En cuanto a la polémica de la noche que protagonizó Adrián Martínez contra Costa, Úbeda fue contundente y afirmó: “Para mí Maravilla debió ser expulsado. Vimos la imagen del codazo a Ayrton y debió haber sido roja, no tengo dudas de eso. Fue un acto que debía haberse revisado e iba a haber otra conclusión”.

De cara al duelo contra Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Copa Argentina, el DT manifestó: “Es necesario el recambio y que los jugadores que necesitan tener ritmo puedan hacerlo en este partido. Vienen varios partidos entre semana y tenemos que estar atento a cuidar lo más posible a todos los jugadores“.

Para cerrar, se refirió a la situación personal que atraviesa él mismo. “Soy el primero que quiere salir adelante, ganar, convencer al hincha y volver al año pasado que acumulamos muchos triunfos. Estamos acostumbrados a batallar día a día y a salir adelante a través de juego. Tenemos que trabajar para ganar y más en un club tan grande como Boca”, soltó.