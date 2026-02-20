Es tendencia:
Boca Juniors

La Bombonera silbó a Edinson Cavani en pleno clásico entre Boca y Racing

El uruguayo jugó casi 80 minutos y fue reprobado por los hinchas.

Por Joaquín Alis

Boca y Racing protagonizaban el plato fuerte de la fecha interzonal del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, el trámite de partido no estuvo a la altura de las expectativas y uno de los puntos más flojos del Xeneize fue Edinson Cavani, que fue silbado por toda La Bombonera.

El uruguayo, que casi no había tenido intervenciones en su ingreso ante Platense, no logró marcar la diferencia en su primer compromiso como titular. Luego de una discreta actuación en casi 80 minutos, Claudio Ubeda decidió reemplazarlo con Iker Zufiaurre y la gente lo reprobó.

Fueron apenas 19 toques de pelota para el ex París Saint Germain, con 11 de 17 pases precisos y ningún tiro al arco. Curiosamente, el entrenador eligió dejarlo en cancha en la primera tanda de cambios, donde sí salió Miguel Merentiel -también de mal partido- junto con Williams Alarcón.

Boca solo pudo generar una situación de gol y fue sin Cavani en cancha. Gonzalo Gelini, luego de una patriada individual, se escapó por la línea de fondo y dio un pase al medio para Angel Romero, que esperaba en el área chica pero controló mal. El Xeneize dejó pasar dos encuentros clave de local, sin triunfos.

Qué dijo Ubeda de Cavani

Consultado por el trabajo de Edinson Cavani, Ubeda decidió desviar el foco a los dos delanteros que puso en cancha: “Lógicamente, cuando uno no convierte, en donde primero vamos a focalizar es en los delanteros. Creo que los dos (con Merentiel) están volviendo de lesiones y no venían con continuidad

Es parte del ejercicio que hay que hacer y fomentar: que sigan teniendo competencia, agarren confianza y empiecen a meterla. Los delanteros necesitan hacer goles”, concluyó el entrenador.

Joaquín Alis
Joaquín Alis

