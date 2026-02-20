Es tendencia:
Boca vs. Racing EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto

En una Bombonera con poca paciencia, el Xeneize recibe a la Academia por la sexta fecha del campeonato.

Los árbitros de Boca - Racing

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
  • Cuarto árbitro: Javier Delbarba
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Javier Uziga
Por Nahuel De Hoz

Miguel Merentiel y Marcos Rojo, protagonistas de Boca y Racing.
© GettyMiguel Merentiel y Marcos Rojo, protagonistas de Boca y Racing.

En la tarde-noche del viernes, Boca recibe a Racing por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a partir de las 20 horas y cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El encuentro es transmitido a través de la pantalla de TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

Nahuel de Hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

jpasman
Toti Pasman

Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Borja, no Bareiro

ggrova
German García Grova

Mientras busca retener a Julián Alvarez, Atlético de Madrid sondeó a Joaquín Panichelli

