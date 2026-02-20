Boca vs. Racing EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto

En la tarde-noche del viernes, Boca recibe a Racing por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a partir de las 20 horas y cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El encuentro es transmitido a través de la pantalla de TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.