Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Con Edinson Cavani a la par, el jugador de Boca que encendió las alarmas en la pretemporada por una tendinitis

Un futbolista del Xeneize sufrió una cuestión física que le impidió hacer todos los entrenamientos a la par del grupo.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Los jugadores de Boca Juniors.
© GettyLos jugadores de Boca Juniors.

El pasado viernes 2 de enero empezó la pretemporada de Boca con la mira puesta en todas las competiciones oficiales que tendrá durante este 2026, año que pretende ser muy ambicioso en lo deportivo. Sin embargo, Claudio Úbeda recibió una pésima noticia al conocer una posible baja que no puede realizar todos los trabajos físicos a la par de sus compañeros en el predio de Ezeiza.

Después de que Edinson Cavani comience diferenciado para que lleve a cabo una puesta a punto y no arriesgarlo físicamente, se estimaba que todos los futbolistas estaban en óptimas condiciones. Por otro lado, Ander Herrera también sorprendió con su estado y pica en punta para ser titular. Pese a esto, una pieza clave para el DT sufrió una cuestión que le impidió entrenar con normalidad.

Lo cierto es que Rodrigo Battaglia padece una tendinitis en el tendón de Aquiles. Por ese motivo, el polifuncional se vio obligado a entrenar diferenciado durante buena parte de la pretemporada, por lo que no compartió todas las prácticas a la par del grupo. De esta manera, Úbeda está ante el primer jugador que sufrió una cuestión física en esta primera parte del año.

Rodrigo Battaglia, mediocampista de Boca.

Rodrigo Battaglia, mediocampista de Boca.

De hecho, este jueves Battaglia asistió a Boca Predio durante la mañana para realizar los trabajos correspondientes para continuar con su recuperación y así sumarse próximamente a la par del grupo. Mientras tanto, el plantel entrenó a la tarde y también dijo presente, donde se llevó a cabo una práctica de fútbol formal que enfrentó a la Primera contra el plantel de la Reserva.

Así las cosas, el mediocampista y zaguero central se convirtió en el primer futbolista en sufrir una cuestión física en este arranque de pretemporada. A su vez, hay que aclarar que no se trata de una lesión grave que lo margine de las canchas durante un periodo largo de tiempo, sino una leve baja que no le permitió estar en todos los entrenamientos bajo las órdenes de Úbeda.

Publicidad
Rodrigo Battaglia, mediocampista de Boca.

Rodrigo Battaglia, mediocampista de Boca.

Ander Herrera se perfila para titular en Boca y una figura tendría que cambiar de posición para la temporada 2026

ver también

Ander Herrera se perfila para titular en Boca y una figura tendría que cambiar de posición para la temporada 2026

Cuándo juega Boca en 2026

Bien se sabe que Boca enfrentará a Millonarios de Colombia en el primer amistoso de pretemporada en 2026 por la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al entrenador que perdió la vida. Con La Bombonera como escenario, jugarán el próximo miércoles 14 de enero a partir de las 19 horas, en lo que será el primer cotejo del equipo que comanda tácticamente Claudio Úbeda.

DATOS CLAVE

  • Rodrigo Battaglia es el primer futbolista de Boca en presentar una complicación física en lo que va de la pretemporada.
  • El polifuncional del Xeneize padece una tendinitis en el tendón de Aquiles, que le impidió estar en algunos entrenamientos.
  • Sin embargo, no es una lesión grave y estará en óptimas condiciones en cuestión de días.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River retomó contactos por Jhohan Romaña: cómo es la nueva oferta que envió

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Cuándo se juega la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid
Fútbol europeo

Cuándo se juega la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid

Franco Mastantuono la tiene complicada para el Mundial por las decisiones del Real Madrid
Selección Argentina

Franco Mastantuono la tiene complicada para el Mundial por las decisiones del Real Madrid

Cristiano, un gol más cerca de los 1000: cómo está la carrera contra Messi
Fútbol Internacional

Cristiano, un gol más cerca de los 1000: cómo está la carrera contra Messi

Herrera se perfila como titular y Zeballos cambiaría de puesto
Boca Juniors

Herrera se perfila como titular y Zeballos cambiaría de puesto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo