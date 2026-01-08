Con Edinson Cavani a la par, el jugador de Boca que encendió las alarmas en la pretemporada por una tendinitis

El pasado viernes 2 de enero empezó la pretemporada de Boca con la mira puesta en todas las competiciones oficiales que tendrá durante este 2026, año que pretende ser muy ambicioso en lo deportivo. Sin embargo, Claudio Úbeda recibió una pésima noticia al conocer una posible baja que no puede realizar todos los trabajos físicos a la par de sus compañeros en el predio de Ezeiza.

Después de que Edinson Cavani comience diferenciado para que lleve a cabo una puesta a punto y no arriesgarlo físicamente, se estimaba que todos los futbolistas estaban en óptimas condiciones. Por otro lado, Ander Herrera también sorprendió con su estado y pica en punta para ser titular. Pese a esto, una pieza clave para el DT sufrió una cuestión que le impidió entrenar con normalidad.

Lo cierto es que Rodrigo Battaglia padece una tendinitis en el tendón de Aquiles. Por ese motivo, el polifuncional se vio obligado a entrenar diferenciado durante buena parte de la pretemporada, por lo que no compartió todas las prácticas a la par del grupo. De esta manera, Úbeda está ante el primer jugador que sufrió una cuestión física en esta primera parte del año.

Rodrigo Battaglia, mediocampista de Boca.

De hecho, este jueves Battaglia asistió a Boca Predio durante la mañana para realizar los trabajos correspondientes para continuar con su recuperación y así sumarse próximamente a la par del grupo. Mientras tanto, el plantel entrenó a la tarde y también dijo presente, donde se llevó a cabo una práctica de fútbol formal que enfrentó a la Primera contra el plantel de la Reserva.

Así las cosas, el mediocampista y zaguero central se convirtió en el primer futbolista en sufrir una cuestión física en este arranque de pretemporada. A su vez, hay que aclarar que no se trata de una lesión grave que lo margine de las canchas durante un periodo largo de tiempo, sino una leve baja que no le permitió estar en todos los entrenamientos bajo las órdenes de Úbeda.

Publicidad

Publicidad

Rodrigo Battaglia, mediocampista de Boca.

ver también Ander Herrera se perfila para titular en Boca y una figura tendría que cambiar de posición para la temporada 2026

Cuándo juega Boca en 2026

Bien se sabe que Boca enfrentará a Millonarios de Colombia en el primer amistoso de pretemporada en 2026 por la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al entrenador que perdió la vida. Con La Bombonera como escenario, jugarán el próximo miércoles 14 de enero a partir de las 19 horas, en lo que será el primer cotejo del equipo que comanda tácticamente Claudio Úbeda.

DATOS CLAVE

Rodrigo Battaglia es el primer futbolista de Boca en presentar una complicación física en lo que va de la pretemporada.

es el primer futbolista de en presentar una complicación física en lo que va de la pretemporada. El polifuncional del Xeneize padece una tendinitis en el tendón de Aquiles , que le impidió estar en algunos entrenamientos.

, que le impidió estar en algunos entrenamientos. Sin embargo, no es una lesión grave y estará en óptimas condiciones en cuestión de días.

Publicidad