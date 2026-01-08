Ander Herrera se perfila para titular en Boca y una figura tendría que cambiar de posición para la temporada 2026

Está claro que su 2025 no fue bueno en líneas generales, pero lo terminó de buena manera. Después de renovar su contrato por un año más, Ander Herrera empezó la pretemporada en óptimas condiciones físicas e ilusiona con un 2026 mucho más participativo y en un Boca más ambicioso. Por ese motivo, podría cambiar los planes del esquema táctico predilecto de Claudio Úbeda.

Después de analizar seriamente su retiro durante las vacaciones, el volante europeo decidió continuar una temporada más en el fútbol argentino pero con grandes cambios salariales en su vínculo con el Xeneize. Además, cabe destacar que los trabajos comenzaron en el predio que posee la institución en Ezeiza el pasado 2 de enero y el español sorprendió gratamente con su estado.

Lo cierto es que Herrera participa de los entrenamientos más exigentes a la par del grupo. Con este factor fundamental de cara al inicio de las competiciones oficiales, hay grandes posibilidades de que el director técnico cambie el armado táctico de pensando en el futuro. Vale resaltar que durante 2025 Ander prácticamente no sumó titularidades, pero eso podría ser distinto ahora.

Ander Herrera, mediocampista de Boca Juniors. (Getty Images)

Debido al pleno estado físico que demuestra desde hace una semana, la presencia del español haría que Úbeda cambie a un 4-4-2 pero con Exequiel Zeballos de delantero. Dejando la banda izquierda como suele ser prácticamente desde su debut en Primera División, el Changuito ocuparía el frente de ataque con absoluta libertad para moverse y asociarse con sus compañeros.

Así, Boca sumaría a Herrera como volante y resignaría de un atacante de área, para agregar al oriundo de Santiago del Estero como dupla ofensiva. De esta manera, el europeo se incorporaría a la mitad de la cancha que encabeza Leandro Paredes con el objetivo de consolidar de una vez la dupla de elite que tiene dentro del plantel pero casi no pudo aprovechar dentro del campo de juego.

Exequiel Zeballos y Ander Herrera, futbolistas de Boca. (Getty Images)

Si bien todavía restan poco más de dos semanas para el inicio del Torneo Apertura 2026, el DT empieza a sacar conclusiones de la pretemporada y los próximos días serían claves para definir cómo será su equipo ideal. Además, en las próximas horas se hará una práctica de fútbol formal contra la Reserva, en la que Úbeda tomará cartas en el asunto y serán las claves para arrancar el año.

