En un nuevo mercado de pases, los caminos de Edinson Cavani y Boca amagan con volver a cruzarse. En el medio de una ola de rumores y desmentidas, apareció el periodista Gastón Edul para dar información a través de su cuenta de Twitter, confirmando que los contactos existen.

El corresponsal, quien habitualmente informa sobre la Selección Argentina, confirmó que las partes “están hablando hace una semana. Están discutiendo 1 o 2 años de contrato”. Además, aseguró que “está más cerca de Boca que Nacional” y que “las negociaciones están avanzando”.

“Lo que se habló entre Boca y Cavani: Cavani va a negociar su rescisión con Valencia (había firmado un contrato de dos años sin cláusulas). Boca no negocia con Valencia. Lo hace directamente con Cavani”, explicó Edul en un segundo tuit, despertando aún más ilusión entre los simpatizantes del Xeneize.

Luego de que varios periodistas salieran a ponerle paños fríos a este asunto, Gastón soltó otro mensaje contundente. “Insisto: Boca Jrs está hablando con Cavani hace una semana. La negociación existe. Hubo varios contactos”, remarcó en un tercer tuit.

Y explicó: “A Boca no le conviene blanquear la negociación porque no están seguros de que se dé y tienen que seguir negociando. Eso sería exponerse en caso de que no se haga. Pero eso es muy diferente a decir que no están hablando. Están hablando y negociando”.